En la mañana de este martes, un paro de colectivos de media y larga distancia sorprendió a los usuarios que se disponían a partir hacia distintos destinos desde la terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná.

La medida obedece a una directiva transmitida a los choferes por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que dispuso no prestar tareas en señal de solidaridad con trabajadores que quedaron sin empleo tras la reciente licitación del servicio urbano en la ciudad.

En diálogo con Elonce, Gustavo Rup, secretario gremial de UTA en la provincia dijo que “es muy lamentable lo que está pasando con los 237 trabajadores que no tenemos el apoyo del municipio y con una empresa San José, que no quiere acatar la cautelar que salió favorable en el día de ayer, para que pueda retomar a los choferes”.

Consultado sobre la medida de fuerza, expresó que “es una asamblea, estamos tomando medidas sindicales y a nivel nacional UTA está tomando esta medida de fuerza en apoyo a los 237 trabajadores. Por el momento vamos a retener a las líneas provinciales, a las que se suman las empresas Fluviales y Etacer”.

Desde UTA explicaron los motivos del sorpresivo paro en colectivos de media y larga distancia

“Será por dos o tres horas, eso lo decidirá la junta directiva nacional. Los trabajadores están pasando mal desde hace cuatro meses. Hay compañeros que no pueden afrontar los pagos de los alquileres y la situación se hace muy difícil”, remarcó.

Por otra parte, el sindicalista dejó en claro que desde el gremio “siempre estuvimos abiertos al diálogo, y para hoy a las 13 la municipalidad está citada. Esperamos que se presenten para que esto se termine. El martes pasado hubo una audiencia, pero el municipio no se presentó y dejamos en firme que se iban a tomar medidas. Entendemos que se perjudica al usuario, pero son familias que no tienen para comer, y si un juez dio una cautelar, el municipio debe obligar a la empresa”. Elonce.com