La APBF repudió la agresión hacia árbitros y tomó medidas preventivas

En el marco de un partido infantil desarrollado en el estadio Juan Manuel Baglietto, del Club Ciclista de Paraná, un hombre increpó y agredió a dos árbitros al término de un encuentro entre Paraná Rowing Club y San Agustín.

En el video al que accedió Elonce, el padre de una de las niñas se acercó a la mitad de la cancha y tuvo un cruce de palabras con la terna arbitral. Luego empujó a uno de ellos y trató de golpear al otro presente. Fue separado por una técnica. Sin embargo, siguió con una corrida a las afueras del estadio, que demandó presencia policial y terminó con la detención del agresor.

Estela Ramos, presidenta de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF), indicó cómo recibieron la noticia de la agresión a los árbitros: “Fue un impacto muy fuerte para todos, desde que nos enteramos ayer de esta situación. Nos pusimos a trabajar inmediatamente y no hemos descansado y hemos tratado de buscar la mejor solución porque el hecho fue realizado por una persona adulta que, supuestamente, sabía lo que hacía”.

“En el básquet femenino, la mayoría de nuestras jugadoras son menores, a excepción del rango etario de la Primera. Las jugadoras están implicadas en este hecho realizado por un adulto mayor y responsable”, agregó.

Estela Ramos habló de la agresión a los árbitros. Foto: Elonce.

“Nos reunimos con el presidente del club (Daniel Bustos) y puedo decir que fue una reunión muy amena. Tratamos de equilibrar posiciones entre la nota que recibimos nosotros de la filial de árbitros con toda su solicitud para poder seguir arbitrando dentro de nuestra asociación con la postura del club, de la asociación y logramos así tratar de sobrepasar este momento”, exclamó. También elogió a la Comisión de Género, donde se adoptó el protocolo de género y violencia y protección infantil de la Confederación Argentina.

Sobre lo transcurrido anoche, comentó: “La situación fue mucho más compleja con lo que ocurrió anoche en la cancha de Ciclista, donde un árbitro se tuvo que refugiar en la farmacia de la esquina y se llamó al 911”.

Según detalló la presidenta, el agresor “volvió para agredir al segundo árbitro –que estaba en la mesa de control-”.

La decisión tomada por la APBF

“En la categoría U13 suspendimos ese triangular que tenía que terminar hasta tanto se expida el Tribunal de Disciplina de nuestra asociación. Los procesos van por dos vías: la judicial penal, donde los árbitros realizaron la denuncia por agresión; y la vía de la justicia deportiva, donde se aplica el código de la Confederación que lo aplica el Tribunal de Disciplina”, señaló en primera instancia.

Foto: Elonce.

Por tal motivo, aseguró: “De allí saldrá una resolución que se aplicará. Pero, nosotros tenemos que continuar con nuestro campeonato”.

Además, recalcó que las actividades de la APBF seguirán vigentes en otras categorías: “El domingo el triangular U17, con sede en San Agustín, continuará para definir el otro equipo que va a ir a la final con el ganador de la otra llave”. En esa línea, se determinó: “Se jugará sin público presente, con policía en la puerta y los partidos se van a pasar por streaming para que todos los padres lo puedan ver únicamente por esta fecha”.

“Es muy difícil tomar medidas que a todos nos permitan seguir avanzando en el proceso del campeonato. Es solamente por esta fecha. Después con el Club San Agustín se acordó que en cada partido, tanto local como visitante, se va a presentar con una delegación reducida con un listado de 17 personas, que incluye todas las jugadoras”.