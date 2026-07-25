Paraná Wine 2026 reunió a más de mil personas y 70 bodegas en el Centro Provincial de Convenciones

El Centro Provincial de Convenciones de Paraná fue escenario de la cuarta edición de Paraná Wine, una feria que reunió a más de 1000 personas y a 70 bodegas provenientes de distintos puntos de la Argentina. La propuesta combinó degustación de vinos, gastronomía, música y encuentros con referentes de la industria vitivinícola.

Los organizadores destacaron el crecimiento del evento año tras año y aseguraron que esta edición superó las expectativas. Julián Páez, uno de los impulsores de la iniciativa, señaló: "Muy contentos. Cuarta edición de Paraná Wine y este año nos venimos superando año tras año. Este año superó las expectativas: más de 1000 personas, récord de bodegas, más de 70 bodegas de todo el país".

Además, explicó que en esta oportunidad incorporaron un sector exclusivo para brindar una experiencia más cercana entre productores y visitantes. "Este año no solo tenemos el sector general de la feria, sino que sumamos un VIP donde los enólogos reconocidos en Mendoza vienen y dan charlas, explican y están cara a cara con la gente. Hay vinos de alta gama", destacó Páez.

Una propuesta que crece en Paraná

La sommelier Flavia Muñoz, también organizadora del evento, remarcó la importancia de la convocatoria y el acompañamiento del público desde la primera edición. "Significa que estamos haciendo las cosas bien, que es una propuesta distinta para Paraná, para el ciudadano de Paraná y para el interior también. Estamos muy agradecidos por la convocatoria", expresó.

La organizadora destacó que cada edición incorpora nuevas experiencias para los asistentes, como la propuesta gastronómica. "En esta oportunidad incorporamos mesa dulce con exquisiteces de un nivel de elaboración eximio y también para degustar pizzas, empanaditas. Esto va completando y se va superando cada edición", indicó.

Vinos de todo el país y más de 15 enólogos presentes

Durante la jornada participaron bodegas provenientes de distintas provincias argentinas, desde Salta hasta la Patagonia, con presencia también de Entre Ríos, Mendoza, San Juan y La Rioja. Páez explicó que cada stand contó con especialistas para acompañar la degustación.

"Tenemos mínimo un sommelier por cada stand y por suerte vienen muchos enólogos. Hay más de 15 enólogos que nos están acompañando para comentar su proyecto", detalló. Y agregó: "Estamos felices de acercar el vino a la gente en la feria más importante de la región".

Gastronomía, sorteos y una experiencia integral

Además de las degustaciones, los asistentes pudieron participar de sorteos de una moto y viajes a Mendoza, junto con distintas actividades dentro del predio. "Siempre contamos con el apoyo de nuestros sponsors. En esta edición hay charlas con los enólogos en el VIP, se sortea una moto y viajes a Mendoza. La gente está disfrutando y además se puede ganar premios. Es una noche completa", sostuvo Julián Páez.

Las entradas para el evento se agotaron antes de la apertura, según confirmó Muñoz. "Soy de Paraná y sé cómo se maneja Paraná, que le gusta esperar hasta último tiempo. Pero estamos muy agradecidos porque la gente que vino a la primera edición hoy está en la cuarta con la misma expectativa", afirmó.

Paraná como destino del turismo enológico

Entre los presentes estuvo el vicepresidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Paraná, Marcelo Barsuglia, quien destacó el impacto del evento para la ciudad y su crecimiento dentro de la agenda turística.

"Realmente sorprendido por la cantidad de gente que vino a participar de este encuentro. Felicito a los organizadores y a todos los que colaboraron para que esto se lleve a cabo", expresó.

Además, remarcó la importancia de la convocatoria: "Pone a Paraná en un lugar importante dentro del turismo enológico. La cantidad de bodegas lo marca: 70 bodegas es un número importante. Tenés vinos para todos los gustos y paladares".