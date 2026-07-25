Solidaridad en Paraná: María consiguió un andador y podrá seguir su recuperación

María, una vecina de Paraná, había solicitado ayuda a través de Elonce, para recuperar un andador que le habían robado. La solidaridad no se hizo esperar y consiguió uno prestado, además de recibir nuevas muestras de apoyo.
María Correa, es una vecina de Paraná que sufrió el robo del andador que necesitaba para caminar mientras se recupera de una operación de cadera y decidió recurrir a Elonce para dar a conocer su situación. Y a las pocas horas, tuvo una rápida respuesta solidaria.
Luego de la publicación de la noticia, varias personas se comunicaron con ella para ofrecerle un andador prestado, que le permitirá volver a desplazarse mientras continúa su recuperación.
"Muchas gracias por la nota. Ya me prestaron un móvil ortopédico. Sigan así haciendo el bien a la comunidad", expresó la mujer en un mensaje enviado a Elonce.
La solidaridad de los vecinos
Además del préstamo del elemento ortopédico, María contó que recibió nuevos llamados de personas que se ofrecieron a colaborar luego de conocer su historia.
"Un señor me llamó por ver las noticias de Elonce y dijo que me va a traer uno. Luego me llamaron dos personas más", relató, emocionada por la respuesta de la comunidad.
La mujer había explicado que el andador sustraído era prestado y que, tras el robo, había quedado prácticamente sin posibilidades de salir de su casa o realizar actividades cotidianas, ya que todavía no recuperó la estabilidad necesaria para caminar por sus propios medios.
Continúa la búsqueda del andador robado
El hecho ocurrió el jueves por la tarde, cuando María aguardaba dentro de un automóvil para realizar un trámite sobre calle Sara de Eccleston, en Paraná. El andador, de color blanco y con el nombre de su propietario escrito, había quedado apoyado junto al vehículo y desapareció en pocos minutos.
Si bien ahora dispone de un elemento ortopédico para movilizarse, continúa esperando que aparezca el andador robado, ya que pertenecía a otra persona y debía devolverlo. Elonce.com