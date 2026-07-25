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"Sigue dando pelea": el mensaje del cantante Lucas Sugo sobre la salud de su hija

El cantante Lucas Sugo atraviesa una difícil situación familiar por la salud de su hija Florencia de 23 años. Sus fans lanzaron cadenas de oración.

25 de Julio de 2026
Lucas junto a su hija Florencia
Lucas junto a su hija Florencia

El cantante Lucas Sugo atraviesa una difícil situación familiar por la salud de su hija Florencia de 23 años. Sus fans lanzaron cadenas de oración.

El reconocido artista uruguayo Lucas Sugo, enfrenta una difícil situación familiar y se mantiene una cadena de oración que lanzaron sus fans, por la salud de su hija Florencia, quien enfrenta una dura enfermedad.

 

La ola de mensajes comenzó luego de que el artista compartiera en sus redes sociales una imagen de una persona de rodillas en actitud de oración o súplica, acompañada por la frase: Pon tu mano, padre amado. La publicación fue interpretada por miles de seguidores como un pedido de fuerza y esperanza para su hija, generando una inmediata respuesta de apoyo.

 

Florencia, de 23 años, fue diagnosticada con cáncer en marzo de 2025 y actualmente se encuentra en Boston, (Estados Unidos), donde participa en un ensayo clínico de una nueva medicación dirigida a la mutación genética KRAS G12D, una terapia experimental que busca ofrecer nuevas alternativas de tratamiento.

 

Hace dos semanas, Lucas Sugo había viajado a Estados Unidos para acompañar a su hija durante esta etapa del tratamiento. Sin embargo, posteriormente regresó a Uruguay para retomar sus compromisos laborales y solventar los altos costos que genera la atención médica de la joven.

 

Mientras tanto, seguidores y usuarios de redes sociales continúan expresando su apoyo a la familia Sugo con mensajes de aliento y cadenas de oración, deseando una pronta mejoría para la joven en este momento decisivo de su tratamiento.

 

En las últimas horas, el cantante publicó una historia en su perfil de Instagram dando cuenta de la llegada de su hija a Uruguay, tras el tratamiento en Estados Unidos: “Llegó nuestra Flor amada. Aquí sigue dando pelea con fe, esperanza y mucho amor”, escribió.

 

El posteo del cantante realizado hace unas semanas desde Boston👇🏻

Temas:

Lucas Sugo Florencia Sugo Uruguay Boston Estados Unidos salud cadena de oración
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