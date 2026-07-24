Dos exGH renunciaron a un reality español tras ser insultados por ser argentinos

El conflicto se profundizó cuando Cristian U. cuestionó un supuesto trato preferencial hacia otros concursantes, mientras que Furia reclamó respeto por parte de la producción. "No es manera de tratarnos así, porque vos sos mi jefe. Y menos en público", respondió la exparticipante de Gran Hermano.

Cristian U. publicó un comunicado en el que explicó que priorizó su dignidad por encima del juego. "Debido a los hechos acontecidos, Cristian deja de pertenecer al programa. Antes que el jugador está la persona. Les tomó mucho cariño tanto a sus compañeros argentinos como españoles, pero el amor y el respeto por su país prevalecen por sobre cualquier reality".

Furia, por su parte, también expresó su malestar por el trato recibido. "No está bueno que nos traten como nos estaban tratando. Soy argentina y nunca les falté el respeto a los españoles. Es increíble la falta de respeto que tuvimos".

En otro mensaje agregó: "No es mi manera de cerrar una relación laboral. Las cosas se hablan en la cara y detrás de cámara. Sé lo que es show y sé lo que es la vida real. Se pasaron bastantes límites".

Horas más tarde, ambos oficializaron su salida en redes sociales. Cristian U. aseguró que "antes que el jugador está la persona" y que el respeto por su país está por encima de cualquier reality. Furia, en tanto, expresó: "Soy argentina y nunca les falté el respeto a los españoles. Se pasaron bastantes límites".

Tras la renuncia de ambos, continúan en competencia los argentinos Alfa, Anto Pane y Milky Dolly.