El cumpleaños de Evangelina Anderson en Marbella: corona, familia y una sincera confesión

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella, ciudad española en la que vivió durante varios años junto a Martín Demichelis y donde crecieron sus hijos. La modelo regresó a ese lugar especial para compartir una jornada familiar después de recorrer otros destinos del Mediterráneo.

La celebración se realizó durante un almuerzo al aire libre en un restaurante con vista al mar. Para la ocasión, Anderson lució una corona dorada con la inscripción “Feliz Cumpleaños”, anteojos de sol y un atuendo con el que se presentó en redes sociales como una princesa.

Frente a ella colocaron una porción de cheesecake con una vela encendida, mientras que en otras imágenes apareció sosteniendo bengalas de mesa. El encuentro tuvo un carácter íntimo y marcó su primer cumpleaños desde que se confirmó su separación de Demichelis, tras dos décadas de relación.

Una celebración rodeada por su familia

Evangelina Anderson estuvo acompañada por sus padres, sus tres hermanas y dos de sus hijos. Durante una comunicación televisiva desde Marbella, contó que comenzó el día tomando mate con su padre y que después recibió globos y regalos.

“Estoy acá con toda mi familia, así que estoy disfrutando mucho, más no puedo pedir”, expresó. Aunque reconoció que la fecha le provoca sentimientos encontrados, valoró especialmente la posibilidad de atravesarla junto a sus afectos más cercanos.

“Me deprime un poco cumplir años”, admitió al ser consultada sobre cómo vive cada aniversario. Sin embargo, aclaró que habitualmente acepta organizar una celebración por iniciativa de sus hijos y agregó: “Qué bendición despertarme con mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis hijos”.

Qué dijo sobre su presente sentimental

La modelo también habló sobre su vida personal después de la separación. Al preguntarle si había comenzado una nueva relación o si alguien intentaba conquistarla, respondió de manera contundente: “Nada de nada”.

Evangelina Anderson explicó que este período está dedicado a conocerse y transitar la nueva etapa sin apurarse a formar otra pareja. “Me conozco más a mí, sé más lo que me gusta, es estar conmigo”, señaló antes de remarcar que esa es la razón por la cual continúa sola.

También describió algunas cualidades que valoraría en un eventual compañero: que trabaje, sea espiritual y comprenda su vida familiar. Más allá de esas preferencias, dejó en claro que su prioridad actual no pasa por iniciar una relación, sino por disfrutar de sus hijos y reconstruir su cotidianeidad después de veinte años en pareja.