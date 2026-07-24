Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: “Tengo que pensarlo”

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. El mediocampista habló este jueves, después de participar en la victoria de Boca por 1-0 ante O’Higgins, por la Copa Sudamericana.

La consulta inicial estuvo relacionada con el futuro de Lionel Messi y Lionel Scaloni, pero el futbolista extendió la reflexión al resto de los integrantes del proceso. Según explicó, varios deberán analizar si están en condiciones de comenzar una nueva etapa con el equipo nacional.

Cuando le preguntaron por su situación personal, Paredes evitó anticipar una determinación. “No lo sé, es un proceso: hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar”, manifestó.

Una decisión que deberá conversar con Scaloni

Leandro Paredes sostuvo que el desenlace del Mundial obliga a revisar aspectos deportivos y personales antes de continuar. “Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes”, expresó.

El volante consideró que sostener el funcionamiento alcanzado durante los últimos años será un desafío. “Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador”, señaló.

¡¡LA BESTIA NO FALLA DE CARA AL ARCO!! Tremendo pase de Paredes para que Merentiel gane el mano a mano y anote el 1-0 de Boca ante O’Higgins. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lDUxZixiqI — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026

Sus declaraciones no representan una despedida definitiva ni una renuncia al seleccionado. El jugador dejó abierta la decisión y remarcó que primero deberá procesar lo sucedido antes de mantener una conversación con el cuerpo técnico.

El dolor por la final y las versiones que rechazó

Paredes reconoció que la derrota continuará afectando al plantel durante un período prolongado. “Va a ser un proceso largo superar lo que vivimos. Perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos muy cerca otra vez”, afirmó.

También desestimó las versiones conspirativas que circularon antes y después del encuentro. “Si es por lo que escucho, me tengo que volver loco. Todo lo que se dijo previo, durante y después del Mundial”, respondió al ser consultado por esas especulaciones.

El mediocampista reconoció la superioridad del campeón y evitó buscar explicaciones externas. “España fue superior a nosotros en la final, es justo ganador”, aseguró. Además, valoró el rendimiento argentino durante los últimos ocho años y el reconocimiento recibido por parte de los hinchas.

La fisura que sufrió durante el Mundial

Durante la entrevista, Leandro Paredes también brindó precisiones sobre la lesión que arrastró durante el tramo final del torneo. El volante sufrió una pequeña fisura en una costilla después del partido frente a Egipto.

“Los primeros días fueron duros porque tenía una fisurita, pero ahora estoy mejor”, explicó. El dolor fue más intenso en las jornadas posteriores a aquel encuentro y requirió un seguimiento permanente para que pudiera continuar a disposición.

El futbolista indicó que trabajó junto con traumatólogos para controlar la molestia y soportar la exigencia competitiva. Su regreso inmediato a Boca mostró una evolución física favorable, mientras que la resolución sobre su futuro en la Selección quedará para una instancia posterior.