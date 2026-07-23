Boca venció a O´Higgins e irá a Chile con ventaja para buscar los octavos de la Copa Sudamericana

Con un tanto de Miguel Ángel Merentiel en el cierre del primer tiempo, Boca venció por la mínima al conjunto chileno y buscará la clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamericana el próximo jueves.
Boca consiguió vencer 1-0 a O´Higgins y se llevará una ventaja mínima a Chile de cara al partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.
El delantero uruguayo Miguel Ángel Merentiel fue el autor del único tanto del Xeneize, tras un gran pase de Leandro Paredes desde mitad de cancha.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
Boca Juniors se impuso 1-0 a O’Higgins en la Bombonera.
90 minutos: salió Sebastián Villa
Kevin Zenón tomó el lugar del atacante colombiano.
80 minutos: buena salvada de Carabalí
El arquero reaccionó a tiempo para despejar un remate con un manotazo al córner.
77 minutos: doble modificación en Boca Juniors
Alan Velasco y Malcom Braida por Leonel Flores y Dylan Gorosito.
77 minutos: doble modificación en Boca Juniors
Alan Velasco y Malcom Braida por Leonel Flores y Dylan Gorosito.
71 minutos: Merentiel falló una jugada abajo del arco
La Bestia no alcanzó a desviar un buscapié de Lautaro Blanco en el área chica.
62 minutos: Ascacíbar tuvo el segundo gol
El volante realizó un cabezazo en el córazon del área, que fue despejado por un defensor en el área chica.
59 minutos: primer cambio en Boca Juniors
Santiago Ascacíbar reemplazó a Tomás Aranda.
55 minutos: inicio sin llegadas en la Bombonera
Boca Juniors no tiene profundidad en los metros finales y su rival busca atacar a la espalda de Dylan Gorosito sin éxito.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
43 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Miguel Ángel Merentiel quedó mano a mano con el arquero del equipo chileno y consiguió el primer tanto de la serie.
¡¡LA BESTIA NO FALLA DE CARA AL ARCO!! Tremendo pase de Paredes para que Merentiel gane el mano a mano y anote el 1-0 de Boca ante O’Higgins. 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lDUxZixiqI— SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026
35 minutos: se animó Villa desde lejos
El delantero ensayó un remate desde la medialuna que se perdió a varios metros del arco rival.
31 minutos: Sebastián Villa, la carta ofensiva de Boca Juniors
El extremo izquierdo se impone en todos los duelos individuales, pero todavía le falta mayor grado de conocimiento con sus compañeros para finalizar las jugadas.
21 MINUTOS: ¡ÁLVARO MONTERO EVITÓ EL PRIMER GOL DE LA VISITA!
El arquero del Xeneize despejó un zurdazo de Martín Sarrafiore al córner.
¡ENORME ATAJADA DE MONTERO PARA EVITAR EL GOL DE SARRAFIORE PARA O’HIGGINS! 📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0fJz9OyGGe— SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2026
17 minutos: Dylan Gorosito tuvo el primer gol
El lateral derecho de Boca Juniors pisó el área, recibió un pase de Miguel Merentiel y ejecutó un remate con poca potencia rechazado por la defensa rival.
14 minutos: el elenco chileno falló una ocasión muy clara
En una acción que incluyó tres cabezazos a la salida de un córner, Luis Pavez mandó su testazo en el área chica por arriba del travesaño.
5 minutos: nuevo avance de O’Higgins
Francisco González quedó mano a mano contra Montero y resolvió con una definición por encima del arquero que se fue al techo del arco.
1 minuto: el primer aviso fue de O’Higgins
El tímido remate cruzado de Bryan Rabello desde afuera del área terminó en las manos de Álvaro Montero.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
La formación de Boca
Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Ángel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.