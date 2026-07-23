Funcionarios del Vaticano recorrieron Argentina para preparar una posible visita del papa León XIV

Una comitiva del Vaticano recorrió distintos puntos de la Argentina para avanzar en la planificación de una eventual visita del papa León XIV al país, aunque desde la Santa Sede todavía no confirmaron una fecha para el viaje.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, confirmó que los enviados del Vaticano analizaron posibles lugares que podrían formar parte de la agenda del Santo Padre y mantuvieron reuniones vinculadas con la organización del operativo, publicó el sitio Infovaticana.

"Es una visita que se hace con expertos, con especialistas, para ver posibles lugares", explicó Colombo, al referirse al trabajo realizado por la delegación.

Los representantes de la Secretaría de Estado del Vaticano evaluaron aspectos relacionados con la logística, la seguridad y el protocolo de una gira papal, en encuentros con autoridades del Gobierno nacional, la Casa Militar y miembros de la Conferencia Episcopal Argentina.

Aún no hay fecha confirmada para el viaje

Tras recibir al nuevo embajador de la Santa Sede en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, Colombo aclaró que las fechas que circulan son solamente posibilidades y que todavía falta la confirmación oficial. "Son hipótesis. Nosotros todavía estamos esperando la confirmación general, diríamos, que es la más importante", señaló.

El arzobispo explicó además que una visita papal implica un amplio despliegue organizativo, con equipos de seguridad, logística, representantes del Vaticano y

medios internacionales.

"A veces creo que llegan hasta ochenta personas", indicó al describir la dimensión de una gira de estas características.

La posible gira incluiría Argentina, Uruguay y Perú

Aunque la Santa Sede no oficializó el viaje, desde el Gobierno argentino mencionaron noviembre como una fecha tentativa para una gira que podría incluir también Uruguay y Perú.

La posibilidad de una visita de León XIV genera expectativas debido a que sería el primer viaje del actual Papa a Argentina desde que asumió el pontificado. Además, concretaría una visita que había sido proyectada por el papa Francisco durante su papado, pero que finalmente no llegó a realizarse.

El propio León XIV manifestó en distintas oportunidades su intención de viajar a Argentina y Uruguay durante 2026. En ese sentido, el presidente uruguayo

Yamandú Orsi afirmó que el Pontífice le transmitió personalmente ese deseo durante un encuentro en el Vaticano.

Nuevo embajador del Vaticano en Argentina

En paralelo, el canciller argentino Pablo Quirno recibió este jueves a monseñor Michael Wallace Banach, quien presentó sus cartas credenciales como nuevo embajador de la Santa Sede en el país.

Desde Cancillería destacaron la relación histórica entre Argentina y el Vaticano y señalaron que ambos Estados buscan profundizar el diálogo y la cooperación.

"La Argentina y la Santa Sede reafirmamos los fuertes lazos históricos y el afecto mutuo que nos unen", expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores tras el encuentro.