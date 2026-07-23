La Peña Celeste y Blanca se realizará este sábado en el SUM del barrio San Jorge

REDACCIÓN ELONCE
El encuentro se realizará desde las 13 a las 18.30 horas, en el playón del SUM. Habrá artistas en vivo, chocolate y tortas fritas. La propuesta busca fortalecer los lazos comunitarios.
La Peña Celeste y Blanca se realizará este sábado 25 en el barrio San Jorge con una propuesta que buscará reunir a las familias de los barrios San Jorge, Gaucho Rivero, Santa Rita y Anacleto Medina.
El evento comenzará a las 13 horas y se extenderá hasta las 18.30 horas en el playón del Salón de Usos Múltiples (SUM), con espectáculos musicales, chocolate, tortas fritas y actividades para toda la comunidad.
La entrada será libre y gratuita. Recomiendan asistir con reposera o silla para disfrutar de la jornada y con tazas para que los niños compartan el chocolate.
Durante la peña, actuarán artistas invitados como Claudio y Los Parranderos, la banda tributo a Los Iracundos, Ecos del Alma y las Bastoneras de la Guardia del Paraná.
Un evento pensado para fortalecer el vínculo entre vecinos
La iniciativa nació del trabajo conjunto entre vecinales, merenderos, comedores, organizaciones sociales y la Municipalidad de Paraná. El objetivo es recuperar el espíritu de encuentro entre los vecinos luego de que la primera fecha debiera suspenderse por las malas condiciones climáticas.
Uno de los organizadores del evento, Darío Barrios, motivó a la comunidad a participar de la jornada. "Queremos vestir de celeste y blanco nuestra zona, disfrutar con la gente y compartir un lindo espectáculo. La idea es darle un empuje más a la comunidad, unirnos como barrio y como familia", expresó.