Concepción del Uruguay: un camión perdió hierros en la Ruta 39 y un auto quedó incrustado

Un importante operativo de emergencia se desplegó este jueves alrededor de las 20:30 en la zona del Hipódromo de Concepción del Uruguay, sobre la Ruta Provincial 39, luego de un grave siniestro vial que involucró a un camión y un automóvil.

Personal de la Comisaría Cuarta y dos unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras el alerta inicial que indicaba un vuelco de carga con vehículos afectados y una persona atrapada.

Según las primeras informaciones, un camión que transportaba hierros habría perdido parte de su carga por causas que aún se investigan. Uno de los elementos metálicos cayó sobre la ruta e impactó contra un automóvil que circulaba por el lugar, provocando que quedara incrustado en la parte delantera del vehículo.

Dardo Daniel Deganutti

El auto involucrado provenía de San Justo y, pese a la violencia del impacto, el conductor no habría sufrido heridas de gravedad. Sin embargo, quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por los bomberos.

En tanto, un Ford Focus resultó dañado en el frente y el radiador tras el golpe de los hierros.

Rescate y operativo de emergencia

Los Bomberos Voluntarios trabajaron durante varios minutos para liberar al conductor del Fiat Duna, mientras que en el lugar también intervino una unidad de Vida Salud Emergencia Médica para brindar asistencia.

Una vez finalizado el rescate, los equipos de emergencia concluyeron las tareas en la zona, mientras se aguardaban mayores precisiones oficiales sobre lo ocurrido.

Dardo Daniel Deganutti

Buscan al camión involucrado

De acuerdo con los primeros datos, se intenta localizar al camión que habría perdido la carga, ya que aparentemente continuó su marcha sin advertir lo sucedido.

Las autoridades investigan las circunstancias del desprendimiento de los hierros y buscan determinar responsabilidades, además de advertir sobre el riesgo que podría representar que el vehículo continúe circulando con carga suelta.