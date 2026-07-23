Encontraron cigarrillos y medicamentos ilegales ocultos en un camión de encomiendas en Ruta 12

Un cargamento de cigarrillos y medicamentos de origen extranjero fue incautado durante un control realizado sobre la Ruta 12, a la altura de la localidad bonaerense de Zárate. La mercadería era trasladada en un camión dedicado al transporte de encomiendas.

El procedimiento estuvo a cargo de integrantes del Escuadrón 63 “Zárate-Brazo Largo” de Gendarmería Nacional. La inspección se desarrolló en el área correspondiente a la Sección Seguridad “Paraná de las Palmas”.

Durante el operativo, los gendarmes detuvieron la marcha del transporte para verificar las encomiendas que llevaba. Los paquetes fueron sometidos a un control tecnológico antes de que los agentes dispusieran su apertura.

El escáner detectó elementos sin declarar

Para revisar la carga, los efectivos utilizaron un escáner portátil BXM-2000, que permite observar el interior de los bultos sin abrirlos inicialmente. El equipo proyectó imágenes que mostraron elementos cuyo contenido no había sido declarado.

A partir de esa detección, los uniformados profundizaron la inspección del camión interceptado sobre la Ruta 12. Las encomiendas señaladas por el dispositivo fueron separadas del resto para realizar una revisión directa.

Una vez abiertos los paquetes, se comprobó que contenían cigarrillos y medicamentos. Los agentes contabilizaron 920 paquetes de tabaco y 269 cajas de productos medicinales de procedencia extranjera.

La mercadería quedó a disposición judicial

La carga no contaba con los avales aduaneros necesarios para acreditar su ingreso regular al país. Ante esa situación, los elementos fueron incautados y quedaron impedidos de continuar hacia su destino.

El procedimiento dio lugar a las actuaciones correspondientes para documentar el hallazgo, las características del cargamento y el vehículo utilizado para trasladarlo. No se brindaron precisiones sobre el origen ni el destino final de las encomiendas.

Todo lo secuestrado durante el control sobre la Ruta 12 quedó a disposición del Juzgado Federal de Campana. La autoridad judicial interviniente determinará las medidas que deberán adoptarse en relación con la mercadería detectada.