Reabrieron las inscripciones para la Escuela Municipal de Circo Larrisa con cupos para las infancias

La Escuela Municipal de Circo Larrisa mantiene abiertas las inscripciones con nuevos cupos para las infancias, permitiendo que más niñas y niños puedan acceder gratuitamente a sus propuestas de formación artística en Paraná. Las actividades se desarrollan en el Centro Cultural Gloria Montoya y están orientadas al aprendizaje de distintas disciplinas circenses desde una perspectiva integral.

La nueva convocatoria está dirigida a niñas y niños desde los 5 años, siempre que hayan cumplido esa edad antes del 30 de junio de 2026.

Los cupos son limitados y corresponden a una nueva etapa de incorporación de estudiantes para los distintos espacios formativos que ofrece la institución.

Propuestas según la edad

La Escuela Municipal de Circo organiza sus actividades de acuerdo con la edad de los participantes, favoreciendo un aprendizaje progresivo.

Los grupos disponibles son Semillero, destinado a niñas y niños de 5 años; Germinador, para quienes tienen 6 y 7 años; e Integral, dirigido a chicos y chicas de 8 a 12 años.

Desde la institución destacaron que estos espacios permiten acercarse al circo mediante propuestas recreativas y educativas adaptadas a cada etapa del desarrollo.

Cómo realizar la inscripción

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial en la sede de la Escuela Municipal de Circo Larrisa, ubicada en Melvin Jones 861, de lunes a jueves, de 16 a 18.

También está disponible la modalidad digital mediante el formulario habilitado en los canales oficiales de la Municipalidad de Paraná.

Quienes elijan esta alternativa deberán completar el formulario correspondiente y luego presentar en la escuela la ficha de salud junto con una fotocopia del DNI, frente y dorso.

Un espacio de formación artística e inclusión

La Escuela Municipal de Circo Larrisa funciona como un espacio de formación artística que promueve el aprendizaje de las disciplinas circenses desde una mirada integral.

Las actividades buscan favorecer el desarrollo de habilidades motrices, estimular la creatividad, fortalecer el trabajo en equipo y potenciar la expresión corporal de niñas y niños.

Además, la propuesta genera ámbitos de encuentro, participación e inclusión a través del arte y el juego.

Dónde solicitar más información

Quienes deseen conocer más detalles sobre las propuestas o el proceso de inscripción pueden acercarse al Centro Cultural Gloria Montoya, donde funciona la escuela.

También está habilitado el correo electrónico escuelamunicipaldecircopna@gmail.com para realizar consultas y recibir información sobre las actividades disponibles.

Con esta nueva apertura de cupos, la Municipalidad de Paraná busca ampliar el acceso a una propuesta artística gratuita que, año tras año, convoca a decenas de niñas y niños interesados en iniciarse en el mundo del circo.