Fuerte accidente: Una camioneta perdió el control en Ruta 22 y terminó impactando con un auto

Un accidente de tránsito entre una camioneta y un automóvil se registró sobre la Ruta 22, en inmediaciones del acceso a Martillo Viejo, dentro de la jurisdicción de Concordia. Pese a las características del impacto, no hubo personas lesionadas.

El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10 blanca y un Volkswagen Crossfox negro. Personal policial y agentes de Tránsito acudieron al lugar para intervenir y realizar las actuaciones correspondientes.

En el automóvil viajaban un hombre de 33 años, quien se encontraba al volante, y una mujer de 26 que lo acompañaba. Ambos fueron examinados tras el choque y se constató que no habían sufrido heridas.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con las primeras actuaciones, la Chevrolet S10 circulaba por la Ruta 22 en sentido este-oeste. En un momento determinado y por motivos que aún no fueron esclarecidos, su conductor perdió el control del vehículo.

La camioneta terminó impactando contra el Volkswagen Crossfox que transitaba por el sector. Las autoridades trabajaron para establecer la mecánica completa del episodio y las circunstancias que provocaron la pérdida de dominio.

La intervención se desarrolló en cercanías del ingreso a Martillo Viejo, un punto ubicado dentro del área de Concordia. Durante el procedimiento se identificó a las personas involucradas y se verificó su estado de salud.

Las actuaciones tras el choque

Personal de Tránsito colaboró con las tareas desplegadas sobre la Ruta 22 y efectuó los procedimientos previstos para este tipo de siniestros. Las actuaciones permitirán documentar las posiciones de los vehículos y los datos aportados por sus conductores.

Las causas del accidente permanecen bajo análisis y no se informaron otros rodados involucrados. Tampoco se brindaron precisiones sobre posibles daños materiales ocasionados por la colisión.

El episodio concluyó sin necesidad de trasladar a los ocupantes del Volkswagen Crossfox a un centro asistencial. Una vez finalizadas las tareas en el lugar, las actuaciones quedaron incorporadas al informe correspondiente.