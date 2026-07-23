Revelaron dónde se habría iniciado el incendio que destruyó un complejo de cabañas

Un incendio destruyó seis cabañas de un complejo turístico ubicado en inmediaciones del kilómetro 4 de la Ruta Nacional 135, en el departamento Colón. El siniestro ocurrió durante el mediodía de este miércoles y, pese a la magnitud del fuego, no se registraron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron de gran importancia.

Al lugar acudieron efectivos de la Jefatura Departamental Colón junto a tres dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente hasta lograr controlar las llamas. El incendio provocó la destrucción total de seis cabañas del complejo y de otra perteneciente a una propiedad lindera, además de ocasionar daños parciales en una construcción cercana.

"En el lugar había operarios realizando tareas de mantenimiento cuando una vecina alertó que una de las cabañas tomó fuego", había informado a Elonce el subjefe de la Jefatura Departamental Colón, comisario inspector Martín Furlong.

Cómo se habría iniciado el fuego

De acuerdo con los primeros datos recabados durante la investigación, las llamas se habrían originado en una de las cabañas del complejo y, debido a que las construcciones eran de madera, las llamas se propagaron rápidamente hacia las demás edificaciones. "Las pérdidas fueron totales", explicó Furlong sobre la magnitud de los daños ocasionados por el incendio.

Las autoridades confirmaron que, al momento del siniestro, no había turistas alojados en las cabañas, circunstancia que evitó consecuencias personales de mayor gravedad.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Colón, se dio intervención a la División Policía Científica y a un perito especializado en incendios de la Jefatura Departamental Uruguay, quienes realizarán las pericias correspondientes para establecer el origen y las circunstancias en las que se produjo el incendio.