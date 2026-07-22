Entre Ríos forma parte de la nueva etapa de concesión de rutas nacionales

Tramo Litoral: 547 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles la apertura de las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, una iniciativa que contempla la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión privada. El proyecto incluye corredores estratégicos que atraviesan 11 provincias, entre ellas Entre Ríos.

La tercera etapa comprende ocho tramos ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.

Según informó el Gobierno nacional, el objetivo es continuar con el proceso de concesión de corredores viales para mejorar la infraestructura y el mantenimiento de rutas consideradas estratégicas para el transporte de personas y cargas.

Los tramos incluidos

La Etapa III contempla los siguientes corredores:

Tramo Centro: 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34.

Tramo Mesopotámico: 276 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 18.

Tramo Centro-Norte: 536 kilómetros sobre la Ruta Nacional 34.

Tramo Noroeste: 596 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

Tramo Litoral: 547 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16.

Tramo Noreste: 456 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105.

Tramo Chaco-Santa Fe: 497 kilómetros sobre la Ruta Nacional 11.

Tramo Cuyo: 329 kilómetros sobre la Ruta Nacional 7.

Más de 9.000 kilómetros bajo concesión

A través de una publicación en redes sociales, Caputo destacó que la apertura de las ofertas económicas representa un nuevo paso en el proceso de modernización de la infraestructura vial nacional.

"Con este nuevo avance, la Red Federal de Concesiones continúa el proceso para incorporar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, por donde circula aproximadamente el 80 % del tránsito del país", sostuvo el ministro.