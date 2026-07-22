Argentino denunciado en Brasil negó un gesto racista y asegura que fue un festejo futbolero

El argentino denunciado en Brasil por presunto racismo aseguró que nunca realizó un gesto discriminatorio y sostuvo que todo fue una confusión durante los festejos por la victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra. Mientras la Justicia brasileña dictó una orden de prisión preventiva, el hombre ya había regresado al país y, hasta el momento, Interpol Argentina no recibió un pedido formal relacionado con la causa.

El protagonista del caso es Sebastián Fernando Ayala, de 38 años, quien se encontraba de vacaciones junto a su pareja en Morro de São Paulo, en el estado brasileño de Bahía.

El episodio ocurrió el pasado 15 de julio, cuando el argentino presenciaba el partido entre Argentina e Inglaterra en el restaurante Funny y celebró el segundo gol del seleccionado nacional.

El gesto que originó la denuncia

El momento quedó registrado en un video de 26 segundos que rápidamente comenzó a circular por redes sociales.

En las imágenes se observa a un grupo de argentinos celebrando el triunfo. Ayala primero se golpea el pecho y luego realiza un gesto con los brazos que, según su entorno y el propio Consulado argentino, hace referencia al coraje o "tener huevos", una expresión habitual en el fútbol argentino.

Sin embargo, una empleada del restaurante, que se encontraba fuera de servicio observando el partido, interpretó la escena como un acto de contenido racista y presentó una denuncia ante la Justicia brasileña.

A partir de esa presentación, el juez Marcelo José Santos Lagrota Félix ordenó la prisión preventiva del turista argentino.

La defensa del argentino

De acuerdo con información publicada por Clarín, Ayala se encuentra profundamente afectado por la repercusión del caso y rechaza categóricamente la acusación.

Según relataron personas de su entorno, nunca tuvo intención de realizar un gesto discriminatorio y todo se produjo en medio de la euforia por un partido con una fuerte carga emocional para los hinchas argentinos.

En el video incluso puede escucharse al hombre gritar: "Así los huevos", mientras realiza la conocida mímica utilizada en Argentina para expresar valentía o coraje.

Sus allegados sostienen que la interpretación realizada en Brasil no refleja el verdadero significado del gesto dentro de la cultura futbolera argentina.

Qué dijo el Consulado argentino

El cónsul argentino en Salvador de Bahía, Agustín Núñez, consideró que el episodio se produjo por un malentendido cultural. "El argentino estaba haciendo referencia al coraje, la garra y no fue un acto racista", explicó el funcionario.

También señaló que Morro de São Paulo es un destino turístico pequeño y que, tras viralizarse el video, Ayala decidió adelantar su regreso a la Argentina para preservar su integridad.

El diplomático recordó además que Brasil mantiene una legislación muy estricta en materia de discriminación racial y que estos delitos contemplan penas de prisión sin posibilidad de fianza.

Qué se sabe de la causa

Ayala había llegado a Bahía el 10 de julio y tenía previsto regresar a la Argentina el 19, aunque finalmente abandonó el destino pocas horas después del incidente.

Las autoridades brasileñas reconstruyeron su recorrido mediante cámaras de seguridad que registraron su paso por el muelle de Bom Jardim y posteriormente por el aeropuerto de Salvador.

Aunque algunos medios brasileños informaron que existía un pedido de captura internacional, fuentes consultadas por Clarín indicaron que Interpol Argentina no recibió hasta el momento ninguna notificación oficial.

La principal incógnita ahora pasa por determinar cómo continuará el proceso judicial y si Brasil solicitará mecanismos de cooperación internacional o una eventual extradición en caso de avanzar la investigación.

El comunicado del restaurante

Tras la difusión del caso, el restaurante Funny, donde ocurrió el episodio, publicó un comunicado en sus redes sociales.

El establecimiento manifestó que "repudia de manera firme e inequívoca cualquier acto o forma de racismo, discriminación o prejuicio" y aseguró que adoptó las medidas correspondientes apenas tomó conocimiento de lo sucedido.

Asimismo, reafirmó su compromiso con "el respeto, la diversidad y la dignidad de todas las personas", al tiempo que expresó que busca promover un ambiente basado en la empatía y la convivencia.

Mientras tanto, Sebastián Ayala permanece en Argentina, evita realizar declaraciones públicas y, según su entorno, continúa sosteniendo que jamás protagonizó un acto de carácter racista.