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Rescataron a una pareja tras pasar 44 horas atrapada en la nieve a 22 grados bajo cero

El vehículo quedó inmovilizado sobre un antiguo camino rural cercano a la Ruta Provincial 43. Ante la imposibilidad de desplazarse, sus ocupantes permanecieron dentro de la camioneta y administraron el combustible para conservar la calefacción hasta que llegaron los rescatistas.

22 de Julio de 2026
Rescate de pareja en Santa Cruz.
Rescate de pareja en Santa Cruz.

El vehículo quedó inmovilizado sobre un antiguo camino rural cercano a la Ruta Provincial 43. Ante la imposibilidad de desplazarse, sus ocupantes permanecieron dentro de la camioneta y administraron el combustible para conservar la calefacción hasta que llegaron los rescatistas.

Una pareja fue rescatada luego de permanecer durante 44 horas dentro de una camioneta inmovilizada por la nieve en el noroeste de Santa Cruz. El operativo terminó durante la madrugada del lunes y ambos ocupantes fueron encontrados en buen estado de salud.

 

José Guillermo Bilbao y Noelia Gissella Siares circulaban por un camino rural cercano a la Ruta Provincial 43, en el sector de Cerro Piedra. Las condiciones climáticas habían provocado una importante acumulación de nieve y temperaturas que descendieron hasta los 22 grados bajo cero.

 

 

La emergencia comenzó el sábado por la mañana, cuando intentaron utilizar un antiguo trayecto alternativo debido a que el acceso habitual estaba bloqueado. Sin embargo, la camioneta quedó encajada y no pudo avanzar ni retroceder, por lo que decidieron refugiarse en el interior mientras esperaban asistencia.

 

Una extensa espera dentro de la camioneta

 

Durante las 44 horas siguientes, la pareja debió administrar cuidadosamente el combustible disponible. El motor era encendido solamente durante períodos breves para utilizar la calefacción y evitar que el tanque se agotara antes de la llegada de los equipos de emergencia.

 

La alerta fue realizada por un hermano de Bilbao durante la tarde del sábado, después de advertir que los ocupantes no habían regresado. Los primeros intentos para llegar hasta el vehículo resultaron infructuosos debido al estado del terreno y a las nevadas persistentes.

 

Rescate de pareja en Santa Cruz.
Rescate de pareja en Santa Cruz.

 

El domingo, los socorristas encontraron a otro matrimonio joven que también había quedado atrapado en la zona. Inicialmente creyeron que se trataba de las personas buscadas y procedieron a auxiliarlas, una situación que demoró el avance hacia el lugar donde permanecían Bilbao y Siares.

 

El operativo y el estado de salud

 

El rescate pudo concretarse cerca de las 4:30 del lunes mediante un despliegue conjunto de la Policía de Santa Cruz, Gendarmería Nacional, Vialidad Provincial y el Grupo de Operaciones Especiales de Rescate. Las cuadrillas trabajaron para atravesar los sectores bloqueados y alcanzar finalmente la camioneta.

 

 

A pesar de la prolongada exposición al frío extremo, la pareja fue localizada en buenas condiciones y no necesitó atención médica de urgencia. Posteriormente, ambos ocupantes fueron trasladados hacia un sector seguro para evitar posibles complicaciones.

 

Tras el procedimiento, las autoridades santacruceñas recomendaron extremar las precauciones antes de circular por caminos y rutas del interior provincial. También remarcaron la necesidad de consultar el estado de los corredores ante las nevadas y las bajas temperaturas que afectan a distintos sectores de la Patagonia.

Temas:

nieve pareja Santa Cruz
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