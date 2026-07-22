Monotributo social: cuál es el nuevo tope anual y cómo realizar la inscripción

El monotributo social es un régimen destinado a personas que desarrollan actividades económicas de pequeña escala y necesitan incorporarse al sistema formal. Sus titulares pueden emitir comprobantes, acceder a una obra social y registrar aportes para su futura jubilación.

La herramienta está dirigida principalmente a trabajadores independientes con ingresos reducidos, emprendedores de la economía social y pequeños productores. También comprende a integrantes de cooperativas de trabajo conformadas por un mínimo de seis asociados.

ANSES informa que pueden incorporarse quienes realizan una única actividad independiente y las personas con un empleo registrado cuyo salario bruto sea inferior a una jubilación mínima. La posibilidad de ingresar depende del cumplimiento simultáneo de las condiciones económicas y patrimoniales establecidas.

Requisitos del monotributo social

La persona interesada debe ser mayor de 18 años y registrar ingresos provenientes únicamente de la actividad declarada, salvo las prestaciones sociales compatibles. El límite de facturación vigente durante julio es de $10.277.988,13 anuales, equivalente al máximo permitido para la categoría A.

En materia patrimonial, puede ser propietaria de hasta dos inmuebles, siempre que uno se encuentre destinado al emprendimiento productivo. Además, se admite un máximo de tres bienes muebles registrables, como automóviles o motocicletas.

No pueden acceder quienes sean empleadores, titulares de acciones o integrantes de sociedades comerciales. Tampoco se admite el ejercicio de una profesión universitaria como actividad económica dentro del régimen, según los requisitos publicados por ANSES.

Prestaciones compatibles y pagos mensuales

El monotributo social es compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y los programas de inclusión social del Ministerio de Capital Humano. También puede mantenerse junto con jubilaciones o pensiones que no superen el haber mínimo.

El Estado subsidia completamente los componentes impositivo y previsional, además del 50% del aporte correspondiente a la obra social. El titular debe abonar los $6.900 restantes entre los días 1 y 20 de cada mes, de acuerdo con la información vigente de ARCA.

Quienes incorporen a su cónyuge o hijos deberán pagar ese importe por cada integrante adherido. Para conservar el régimen, también será obligatorio emitir al menos seis facturas por semestre, aunque no se registren ingresos durante todos los meses.

Cómo realizar la inscripción

El trámite es personal, gratuito y se gestiona ante ANSES. Antes de comenzar, el solicitante debe seleccionar una obra social y determinar si incorporará a integrantes de su grupo familiar.

El alta puede solicitarse mediante la plataforma Trámites a Distancia o con un turno para concurrir a una oficina de ANSES. Los trabajadores independientes deben presentar su DNI o, si son extranjeros, el certificado de residencia temporaria o permanente.

El procesamiento puede demorar hasta 72 horas y, una vez aprobado, se habilita la descarga de la credencial correspondiente. Después del primer pago, el titular del monotributo social debe presentar la Declaración Jurada de Salud en ANSES e inscribirse en Ingresos Brutos; la baja del régimen solo puede tramitarse presencialmente.