Cooperativa busca comprar la planta láctea santafesina para preservar 128 puestos de trabajo

La cooperativa de Cotar presentó una oferta ante la Justicia para adquirir los principales activos de la histórica láctea rosarina, quebrada en 2023. La iniciativa busca consolidar la recuperación de la empresa, garantizar la continuidad laboral y ampliar la producción.
La cooperativa de Cotar dio un nuevo paso en el proceso de recuperación de la histórica empresa láctea al presentar ante la Justicia una propuesta formal para adquirir los principales activos de la firma, quebrada en 2023. El objetivo es consolidar la continuidad productiva de la planta ubicada en Rosario, preservar los 128 puestos de trabajo y avanzar con un plan de expansión de las actividades.
La iniciativa se enmarca en una tendencia que también protagonizan otras compañías del sector lácteo, como La Suipachense y Sudamericana de Lácteos, donde los propios trabajadores asumieron un rol central para evitar el cierre definitivo de las plantas y sostener la producción mediante cooperativas de trabajo.
En este caso, los empleados que desde hace más de tres años administran Cotar formalizaron una oferta de compra ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial que conduce la jueza María Silvia Beduino. La presentación busca que la cooperativa se convierta en propietaria definitiva de los activos estratégicos de la empresa.
Un paso clave para consolidar la recuperación
El escrito judicial solicita que la magistrada dé intervención a la sindicatura para analizar la viabilidad de la operación mediante el mecanismo previsto en el artículo 203 bis de la Ley de Concursos y Quiebras.
Esa herramienta legal permite que las cooperativas conformadas por extrabajadores compensen parte del valor de compra mediante los créditos laborales cedidos por sus asociados. A ese conjunto de acreencias salariales e indemnizatorias, la entidad sumó otros derechos crediticios adquiridos durante los últimos años, fortaleciendo así la propuesta económica presentada ante el tribunal.
Fuentes vinculadas al sector lechero señalaron que este trámite constituye un punto de inflexión dentro de un proceso institucional iniciado en abril de 2022, cuando los trabajadores decidieron hacerse cargo de la operación de la fábrica frente al inminente cierre de la empresa. Meses después, en junio de 2023, la Justicia decretó la quiebra de Cotar, aunque la actividad productiva nunca se interrumpió.
Qué bienes busca adquirir la cooperativa
La oferta comprende los principales activos que históricamente utilizó Cotar durante sus mejores años de actividad comercial. Entre ellos figura el inmueble ubicado sobre Humberto Primo al 1200, en el barrio rosarino de Ludueña, donde actualmente continúa funcionando la planta industrial.
También forman parte de la propuesta las maquinarias instaladas, las marcas comerciales registradas, un lote lindero y una propiedad compartida con la firma Tamberos del Sud. En cambio, el plan excluye dos terrenos de menor tamaño, cuya venta continuará por separado dentro del proceso de liquidación de bienes correspondiente a la quiebra.
Uno de los factores que fortaleció la iniciativa fue la actualización de la tasación de los activos. Según consta en el expediente judicial, una nueva valoración determinó una reducción en el precio de mercado de los inmuebles, lo que disminuyó el costo global de la operación respecto de las estimaciones realizadas al inicio del concurso.
La estrategia para sostener la empresa
La disminución del valor de los activos mejoró la relación entre el monto que debe desembolsar la cooperativa y el capital disponible mediante la compensación de créditos laborales. Para respaldar la viabilidad financiera de la propuesta, la entidad presentó la nómina consolidada de las acreencias verificadas de cada uno de sus asociados.
La estrategia comenzó a diseñarse inmediatamente después de la declaración de quiebra, cuando las deudas salariales con el personal técnico y operativo ascendían a aproximadamente 1.100 millones de pesos.
A partir de esa condición de acreedores privilegiados, los trabajadores elaboraron un esquema de reinversión destinado a evitar el desmantelamiento de la planta industrial y competir por la adjudicación de los bienes durante la etapa de liquidación.
En paralelo al proceso judicial, la conducción de la cooperativa, encabezada por Emiliano Medin, desarrolló una intensa agenda de negociaciones para sanear la situación económica heredada de la antigua administración.
Acuerdos para fortalecer el proyecto
En ese marco, la entidad alcanzó convenios de regularización con la Municipalidad de Rosario y con la Administración Provincial de Impuestos (API), además de avanzar en negociaciones con la Empresa Provincial de la Energía (EPE), considerada uno de los principales acreedores de la firma antes de la quiebra.
Asimismo, la cooperativa logró acuerdos con distintos proveedores privados para garantizar el abastecimiento de insumos y sostener el funcionamiento cotidiano de la planta.
Mientras avanzaban esas gestiones administrativas y financieras, los trabajadores continuaron produciendo sin interrupciones. Durante más de tres años mantuvieron la actividad industrial y llevaron adelante un proceso de modernización tecnológica para fortalecer la competitividad de la empresa.
Las inversiones realizadas incluyeron la incorporación de nuevos equipos destinados a incrementar la producción de yogures bebibles y la actualización de la línea de procesamiento de leche en polvo. Paralelamente, la cooperativa impulsó canales de comercialización directa con el objetivo de mejorar su presencia en el mercado y ampliar su cartera de clientes.
Una empresa que nunca dejó de producir
Uno de los principales argumentos presentados ante la Justicia sostiene que la cooperativa logró preservar el valor económico de la empresa gracias a la continuidad de la producción desde el 30 de abril de 2022.
Según los informes contables incorporados al expediente, durante todo ese período la planta funcionó de manera autosustentable, sin generar nuevas deudas ni afectar el patrimonio remanente de la quiebra, al tiempo que conservó los 128 puestos de trabajo, publicó IProfesional.
La representación legal de los trabajadores destacó además que la propuesta "se encuadra en el régimen especial de protección para empresas recuperadas y representa la opción más eficiente para salvaguardar el valor real de la unidad económica".
La resolución judicial sobre la oferta marcará el futuro de una de las lácteas más tradicionales de la región. Si la operación recibe el visto bueno del juzgado, la cooperativa no solo consolidará la recuperación definitiva de Cotar, sino que también fortalecerá un modelo de gestión que permitió mantener la producción, preservar el empleo y proyectar nuevas inversiones en una actividad clave para la cadena láctea argentina.