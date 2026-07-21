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El Club Atlético Paraná Central celebró sus 88 años y destacó el crecimiento de sus disciplinas

La institución festejó un nuevo aniversario con una cena en sus instalaciones durante la noche del martes. Su presidente destacó el crecimiento del newcom y el vóley y también convocó a la comunidad a sumarse a las actividades.

21 de Julio de 2026
Club Paraná Central celebra 88 años con un brindis en su sede.
Club Paraná Central celebra 88 años con un brindis en su sede. Foto: Elonce

La institución festejó un nuevo aniversario con una cena en sus instalaciones durante la noche del martes. Su presidente destacó el crecimiento del newcom y el vóley y también convocó a la comunidad a sumarse a las actividades.

El Club Atlético Paraná Central celebró sus 88 años de vida con un brindis realizado en su sede en la noche de este martes. Deportistas, dirigentes y socios compartieron este encuentro para conmemorar un nuevo aniversario de la institución que continúa creciendo en la práctica del newcom y el vóley, consolidándose como un espacio de integración y encuentro para la comunidad paranaense.

 

Durante la celebración, el presidente del club, Adrián Ríos, destacó el presente deportivo que atraviesa la entidad y agradeció el acompañamiento de quienes forman parte de la vida cotidiana del Paraná Central.

 

 

Una liga propia y un proyecto en crecimiento

 

Uno de los principales logros institucionales es la creación de la Liga del Club Paraná Central. "Somos uno de los pocos clubes con una liga propia, así que estamos a full con eso todo el año. Iniciamos con la instancia de zonas y en diciembre nos tocan los cruces. Este es nuestro segundo año, es una liga exitosa", resaltó Ríos.

 

Además de las competencias, el club mantiene una actividad deportiva intensa con entrenamientos permanentes y espacios abiertos para quienes deseen iniciarse en las disciplinas que ofrece la institución.

 

El Club Paraná Central celebra sus 88 años

 

Convocatoria abierta para nuevos deportistas

 

El presidente también invitó a más vecinos a sumarse a las actividades deportivas en la sede ubicada en Cura Álvarez 241. "Las puertas están abiertas para todo el que se quiera acercar a jugar newcom de la tercera edad, a partir de los 40 y hasta 80 años. Y en el vóley contamos con categorías de libres, de principiantes y hasta de primera", expresó.

 

 

Con 88 años de historia, el Club Atlético Paraná Central reafirma su compromiso con el deporte, la inclusión y la vida comunitaria, consolidándose como una de las instituciones deportivas con mayor actividad en la ciudad de Paraná.

Temas:

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