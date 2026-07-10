Torneo de vóley mixto en Paraná Central: Carpinches ganó en la Liga Abierta y el club reunió a casi 100 equipos

El equipo Carpinches se impuso frente a Astutos en una nueva jornada de la Liga Abierta de Vóley que se disputa en el Club Paraná Central.

Tras el encuentro, jugadores y dirigentes destacaron el crecimiento del certamen, que reúne a cerca de un centenar de equipos durante la temporada.

Uno de los integrantes de Carpinches celebró la victoria y el ambiente que ofrece la competencia. "La verdad que nos gusta mucho jugar en esta liga. Para nosotros es una de las mejores ligas de acá de Paraná, así que siempre contentos y contentas”.

Además, explicó que el equipo representa a la comunidad LGBT+ y que la actividad continuó con otra participación en la misma jornada.

"Carpinches es un equipo LGBT y acá estamos con la categoría mixto. En un ratito jugamos el masculino intermedio, así que aprovechando, disfrutando, y el club siempre tiene la mejor predisposición, así que felices”.

Una liga anual con casi 100 equipos

El presidente del Club Paraná Central, Adrián Ríos, destacó la convocatoria que tiene el torneo. "Tenemos una liga libre, casi 100 equipos. En el día de hoy tenemos mixto y ahora se viene masculino intermedio”.

Desde Carpinches también remarcaron que el campeonato es anual y que mantiene una fuerte competitividad.

"Es la liga anual. Nosotros venimos de jugar la liga de verano, que ganamos por suerte, y ahora estamos la anual. Todos los equipos se completaron y están queriendo ganar porque también el premio tiene que ver con dinero y hay una fiesta de fin de año”, señalaron a Elonce.

Deporte, inclusión y diversidad

Los jugadores agradecieron el acompañamiento de las instituciones que hacen posible la competencia y resaltaron el compromiso con la inclusión. "Agradecemos al Club Peñarol, donde entrenamos, y a Paraná Central, que siempre permite que los juegos también sean diversos, que siempre se trabaje en contra de la violencia y la discriminación”, afirmó.

Asimismo, adelantaron que ya trabajan en la organización de un importante encuentro nacional.

Encuentro nacional en agosto

Carpinches confirmó que del 14 al 17 de agosto organizará un torneo nacional que reunirá a unos 400 deportistas. "Se va a hacer en el Parque Berduc. Se va a jugar vóley y las otras disciplinas de natación, fútbol y básquet. Vamos a esperar unas 400 deportistas aproximadamente”.

Sobre el evento, agregaron: "Va a haber inauguración, presencia de banda de música, show el sábado y show el domingo. Siempre de nuestra parte hay más deporte y hay fiesta”.

Torneo de voley mixto en el club Paraná Central

Paraná Central, sede de competencias regionales

Adrián Ríos destacó que el club recibe cada fin de semana a equipos de distintas categorías, incluso provenientes de otras provincias.

"Tenemos personas que vienen de Santa Fe, así que pone no solo al club sino a la ciudad de Paraná como una referencia del deporte en la región y eso nos da mucho orgullo”.

El club celebrará sus 87 años

El próximo 22 de julio, Paraná Central cumplirá 87 años. El presidente adelantó que el aniversario se conmemorará con un encuentro sencillo junto a socios y vecinos. "Generalmente hacemos algo íntimo con los socios o vecinos que se quieran acercar. Siempre hay un agasajo ese día”.

Además, destacó las mejoras realizadas recientemente en las instalaciones, entre ellas la construcción de nuevos baños y trabajos de ventilación en el edificio.