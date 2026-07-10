El taller de canto grupal "De Boca en Boca" cerró el cuatrimestre con una muestra en Casa Grande

El grupo se presentó en Casa Grande

El taller de canto grupal popular "De Boca en Boca" realizó su muestra de cierre de cuatrimestre en Casa Grande, donde los integrantes compartieron un repertorio construido a partir de una consigna tan desafiante como cotidiana: qué hacer con el enojo, la angustia y la tristeza a través del canto.

La directora del espacio, Erika Brown, destacó el entusiasmo previo a la presentación y contó que el grupo llegó preparado al escenario.

“Ya vocalizamos, ya probamos con la banda que nos va a acompañar, que en este caso es un percusionista y una guitarrista. Mucha ansiedad, más que nervios”.

Sobre el repertorio, explicó que este año el trabajo estuvo guiado por una pregunta disparadora.

"La pregunta fue: ¿qué podemos hacer con el enojo? Con el enojo, la angustia, la tristeza. Como para ver qué podemos construir desde el canto, cómo canalizarse”.

El resultado, aseguró, fue un conjunto de obras especialmente seleccionadas para compartir con el público.

“Salieron un montón de canciones preciosas que vamos a compartir con la gente que nos vino a escuchar”.

El taller tuvo una duración cuatrimestral y, tras esta presentación, volverá a abrir sus puertas para nuevos participantes.

"A partir del lunes vamos a abrir la convocatoria para quien se quiera sumar”.

Actualmente, los ensayos se realizan en Casa Grande, ubicada en Andrés Pazos 35, edificio que antiguamente funcionó como policlínico ferroviario.

"Esta casa hermosa siempre nos recibe hermosamente y nos abre sus puertas para que podamos ensayar”.

Brown adelantó además que la actividad continuará con nuevas presentaciones.

"El domingo 12 también van a mostrar otros dos grupos. Están todas invitadas para que vengan a escuchar. Va a ser aquí también, a las 20 horas”.