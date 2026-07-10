Merendero "Semillitas de Fe" reunió a familias en un evento solidario y de integración

REDACCIÓN ELONCE
Merendero "Semillitas de Fe" convocó a vecinos en una jornada solidaria realizada en Plaza Eva Perón, con actividades para toda la familia, propuestas recreativas, música, teatro y un mensaje de esperanza. Elonce dialogó con los organizadores y participantes.
Merendero "Semillitas de Fe" fue el eje de una jornada solidaria y comunitaria que reunió este viernes a decenas de familias en la Plaza Eva Perón, del barrio San Agustín. La propuesta incluyó espectáculos, actividades para niños, danzas, teatro, un culto y espacios de encuentro con el objetivo de fortalecer los vínculos comunitarios y transmitir un mensaje de esperanza. Elonce dialogó con los organizadores, quienes destacaron la respuesta de los vecinos y el trabajo conjunto con la iglesia cristiana que impulsa el merendero.
El evento comenzó durante la tarde y se extendió con una variada programación pensada para todas las edades. La convocatoria reunió a vecinos del barrio y de otros sectores de la ciudad, quienes disfrutaron de las distintas propuestas organizadas por el merendero junto con integrantes de la congregación religiosa.
Además de las actividades recreativas, los organizadores remarcaron que el encuentro buscó brindar un espacio de contención para las familias y transmitir valores vinculados con la solidaridad, la fe y el acompañamiento comunitario.
Una propuesta nacida del trabajo junto a la iglesia
Laureano Nuttini, responsable del merendero "Semillitas de Fe", explicó cómo se desarrolló la iniciativa y destacó el acompañamiento recibido durante la jornada.
“Estamos disfrutando una tarde en familia, con hermanos y mucha gente, gracias a Dios”, sostuvo en primer lugar.
Posteriormente, ahondó cómo surgió la iniciativa: “Nacimos de una iglesia cristiana. Cada vez que hacemos un evento, hacemos cosas en conjunto con nuestra iglesia”. Además, remarcó el ejemplo de una actividad similar desarrollada anteriormente en Bajada Grande.
Respecto de la duración del encuentro, señaló: “La idea es hacerlo hasta las 20 horas, pero si se extiende un poquito de nuestra parte no va a haber problemas”.
Al mismo tiempo, describió las propuestas preparadas para quienes se acercaron a la Plaza Eva Perón: “Tenemos danza folclórica cristiana, obra de teatro, un culto y ante todo tenemos la palabra del Señor, que es lo más importante. Hay un stand para los chicos donde están regalando golosinas con frases bíblicas”.
Un mensaje de esperanza para los jóvenes
La jornada contó además con la participación del pastor Adrián Borja, quien llegó desde Buenos Aires para compartir su testimonio y brindar un mensaje dirigido especialmente a adolescentes y jóvenes.
En diálogo con Elonce expresó: “Las actividades que hacemos son para demostrar a la sociedad que hay otra salida, hay recursos y esperanza. Sabemos que estamos viviendo en una sociedad muy difícil, donde lamentablemente la droga, el alcohol y muchos recursos que los jóvenes encuentran que lamentablemente padecen estas adicciones. Soy una persona que Dios me rescató de la droga y de la depresión. Venimos a dar un mensaje de salvación porque si Jesús lo pudo hacer conmigo, también lo puede hacer con cualquier jovencito”.
El pastor también compartió su experiencia personal y el mensaje que busca transmitir en cada actividad comunitaria. “Jesús entró a mi vida y la cambió. Por eso queremos dar este mensaje de salvación, que no está todo perdido y que aún hay esperanza”, afirmó.
Un espacio de contención para las familias
Durante su reflexión, Adrián Borja también hizo referencia a las problemáticas que afectan a muchos adolescentes y explicó por qué considera importante realizar este tipo de encuentros en los barrios.
“En los adolescentes hay muertes muy prematuras en los chicos. Lo que tratamos de hacer con estas actividades es poder reflejar a los chicos más adolescentes que son muy vulnerables por tomar caminos que no tienen que tomar”, manifestó.
La actividad concluyó con un importante acompañamiento de vecinos que participaron de las distintas propuestas recreativas, culturales y religiosas organizadas por el Merendero Semillitas de Fe, una institución que continúa desarrollando acciones solidarias y de contención social en el barrio San Agustín junto a la comunidad y a la iglesia que le dio origen.