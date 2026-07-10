Proyectan un aumento para la AUH de ANSES: los montos estimados para agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicaría un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de agosto de 2026, en el marco del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las prestaciones sociales registrarían un incremento del 2%, porcentaje que deberá ser confirmado cuando el INDEC difunda el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente.

Si esa proyección se concreta, el valor bruto de la AUH pasará de $148.049 a $151.010 por cada hijo menor de edad.

Cuánto se cobrará por la AUH

Como ANSES continúa reteniendo el 20% del beneficio hasta la presentación de la Libreta anual, los montos estimados para agosto serán los siguientes:

AUH por hijo: $120.808 de cobro directo, con una retención de $30.202 .

de cobro directo, con una retención de . AUH por hijo con discapacidad: $393.363,20 de cobro directo, sobre un monto bruto estimado de $491.704, con una retención de $98.340,80.

También aumentaría el Complemento Leche

Las familias beneficiarias de la AUH con hijos de hasta 3 años inclusive también recibirían un incremento en el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Si se confirma la inflación proyectada por el BCRA, el beneficio ascenderá a $56.958 por hijo.

La Tarjeta Alimentar seguirá sin cambios

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza mediante la fórmula de movilidad de ANSES, por lo que continuará con los valores vigentes hasta que el Ministerio de Capital Humano disponga un incremento mediante una resolución específica.

Los montos que seguirán vigentes en agosto son: