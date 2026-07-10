Promociones para cargar nafta: qué descuentos de hasta el 30% ofrecen bancos y billeteras

REDACCIÓN ELONCE
Las promociones para cargar nafta permiten acceder a descuentos de hasta el 30% en estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion y Puma. Los beneficios dependen del banco, la billetera virtual, el día de la semana y el medio de pago utilizado.
Promociones para cargar nafta continúan vigentes en las principales estaciones de servicio del país y ofrecen descuentos de hasta el 30% para quienes utilicen determinados bancos, billeteras virtuales y aplicaciones oficiales. Los beneficios alcanzan a las redes de YPF, Shell, Axion y Puma, y permiten reducir el costo del combustible al combinar el medio de pago con el día específico de cada promoción.
Además de los descuentos directos, algunas entidades ofrecen reintegros de hasta el 25% y beneficios adicionales para clientes con cuentas sueldo o segmentos premium. En la mayoría de los casos, el ahorro depende de utilizar plataformas como MODO, aplicaciones propias de las petroleras o billeteras digitales habilitadas.
Las promociones pueden aplicarse tanto a combustibles como a compras en tiendas de las estaciones, aunque algunas ofertas están limitadas a determinados productos o categorías de clientes.
Qué beneficios ofrece cada estación de servicio
En YPF, los usuarios acceden a un 6% de ahorro durante la madrugada, entre las 0 y las 6, además de un 3% por utilizar el sistema de autodespacho. El Automóvil Club Argentino (ACA) mantiene un 5% de descuento todos los días, con un tope mensual de $18.000.
También se destacan las promociones de Banco Nación con MODO BNA+, que otorgan un 20% de descuento los viernes; Banco Macro ofrece 20% los miércoles y hasta 30% para clientes Selecta; Banco Patagonia llega al 25% los jueves y Galicia brinda un 10% general y 15% para clientes Éminent que acreditan su sueldo.
En tanto, Cuenta DNI mantiene un 25% de reintegro los fines de semana en las tiendas Full YPF, beneficio que no incluye la carga de combustible.
Descuentos en Shell
En Shell, sobresalen el 10% de descuento en combustibles V-Power los miércoles, el 12% para socios de Tarjeta 365, el 20% de Banco Nación con MODO los viernes y hasta 25% de Banco Patagonia los jueves. También participan Banco Ciudad, Cencosud y Ripio con distintos beneficios.
Descuentos en Axion y Puma
La red Axion concentra algunas de las promociones más importantes. Los combustibles Quantium tienen un 10% de descuento los lunes y viernes, mientras que Banco Nación con MODO ofrece un 20% los viernes. Banco Patagonia alcanza hasta 25%, Brubank Ultra llega al 30% durante los fines de semana y Credicoop ofrece 20% para cuentas sueldo.
Por su parte, Puma mantiene un 10% de reintegro en combustibles Súper, Premium e Ion Diesel para quienes abonen mediante la aplicación Puma Pris con tarjeta Visa Personal Pay.
De acuerdo con información, el mayor ahorro suele obtenerse al combinar el banco, la billetera digital y el día específico de la promoción.
Antes de cargar combustible, se recomienda verificar las condiciones de cada beneficio, los topes mensuales, los medios de pago habilitados y la vigencia de las promociones, ya que pueden variar según la estación de servicio y el tipo de cliente.