Aseguran que la ganadería atraviesa un escenario favorable por el impulso de las exportaciones

En el marco del Día de la Ganadería, que se conmemora cada 10 de julio por un nuevo aniversario de la fundación de la Sociedad Rural Argentina, el director del Distrito Entre Ríos de la SRA, Juan Diego Etchevehere, realizó un balance de la actualidad del sector y sostuvo que la actividad atraviesa un escenario "relativamente positivo", impulsado por la recuperación de los mercados internacionales y la apertura de nuevas oportunidades de exportación.

El dirigente destacó que la mejora de los precios internacionales y las políticas orientadas a ampliar el comercio exterior favorecieron al sector ganadero, aunque advirtió que aún existen desafíos vinculados al consumo interno y la presión impositiva.

Crecen las exportaciones de carne

Etchevehere explicó a Elonce que actualmente cerca del 30% de la producción nacional de carne se destina a mercados internacionales y consideró que la estabilidad macroeconómica brinda mayor previsibilidad para el comercio exterior.

"Las exportaciones vienen creciendo. La estabilidad macroeconómica ayuda mucho a realizar ese tipo de transacciones y tenemos la esperanza de que el productor pueda afianzar ese trabajo cotidiano y transformarlo en más producción, más empleo y más divisas para la Argentina", señaló.

Asimismo, destacó la apertura de nuevos mercados mediante acuerdos comerciales con la Unión Europea y Estados Unidos, lo que amplía las posibilidades para el sector.

El dirigente recordó además que la ganadería viene de atravesar años complejos debido tanto a políticas adversas como a fenómenos climáticos. "El stock vacuno nacional retrocedió a 50 millones de cabezas. En Entre Ríos tenemos alrededor de 4,5 millones y somos el séptimo u octavo productor de carne del país", precisó.

El desafío del consumo interno

Consultado sobre el precio de la carne y las dificultades que manifiestan muchos consumidores para acceder al producto, Etchevehere consideró que el problema principal radica en la pérdida del poder adquisitivo.

"Nos interesa que aumente el consumo porque Argentina sigue siendo uno de los principales consumidores de carne del mundo, con alrededor de 51 o 52 kilos por habitante al año", afirmó.

Sin embargo, aclaró que la caída del consumo no afecta únicamente a la carne. "Lo que vemos es una falta de poder adquisitivo que impacta en toda la economía. No solamente falta consumo de carne, sino también de otros bienes y servicios", sostuvo.

En ese sentido, expresó su expectativa de que la estabilización de las variables macroeconómicas contribuya a reactivar el consumo durante los próximos meses.

Aseguran que la ganadería atraviesa un escenario favorable por el impulso de las exportaciones

Menos impuestos y mejores perspectivas

Respecto de la evolución de los precios hacia fin de año, el representante entrerriano en la Sociedad Rural Argentina consideró que el escenario se presenta estable. "La inflación parece haber retrocedido y no vemos grandes cambios en los precios", indicó.

No obstante, planteó que el principal desafío pasa por reducir la carga tributaria. "La lucha ahora tiene que estar en seguir bajando impuestos al consumo, al trabajo y a toda la actividad productiva. Eso permitirá reducir costos, mejorar el poder adquisitivo y reactivar la economía", expresó.

Preparativos ante un posible fenómeno de El Niño

Etchevehere también manifestó preocupación por las proyecciones climáticas que anticipan un fuerte fenómeno de El Niño para la primavera.

Según explicó, los productores mantienen reuniones con autoridades nacionales y provinciales para planificar medidas preventivas. "Se habla de lluvias récord a partir de octubre y noviembre, con una creciente histórica del río. Estamos coordinando la posible evacuación de animales de las islas, donde hay cerca de un millón y medio de cabezas", señaló.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes trabajan diariamente en el sector. "Sigamos apostando a la ganadería, que hizo grande a la Argentina. Esperemos que este sea un momento de crecimiento para que productores y trabajadores rurales podamos seguir aportando al desarrollo de la provincia y del país", concluyó.