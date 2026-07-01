El fenómeno de El Niño comenzó a manifestar sus efectos sobre la región y, según anticiparon desde la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias de Entre Ríos, el mayor impacto se espera durante el último trimestre del año, cuando aumenten las precipitaciones y los niveles de los ríos Paraná y Uruguay.

El director del organismo, Oscar Pintos, explicó a Elonce que los pronósticos meteorológicos de mediano plazo indican un escenario de lluvias superiores a las habituales para países como Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, con especial incidencia en la región del Litoral.

No obstante, llamó a mantener la calma y destacó la importancia de adoptar medidas preventivas para reducir los posibles efectos de este evento climático.

El mayor impacto se espera entre noviembre y diciembre

Pintos señaló que los estudios realizados con varios meses de anticipación ya anticipaban un episodio de El Niño de características fuertes. "Nuestra región ha empezado a sentir o a plantearse, desde el punto de vista del pronóstico meteorológico, bajo los efectos de lo que se conoce como el fenómeno de El Niño. Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina se van a ver altamente afectados por un incremento de los niveles de precipitaciones para esta época", explicó.

Prevén un fuerte impacto de El Niño hacia fin de año: "Hay que alertar más que alarmar"

Asimismo, indicó que el período más crítico se prevé para el último trimestre del año. "El impacto mayor está previsto para los meses del último trimestre del año, especialmente entre noviembre y diciembre, porque ahí se suman dos fenómenos importantes. Por un lado, es la época en que más llueve en nuestra región y, por otro, está previsto un muy alto nivel de precipitaciones en el sur de Brasil, que va a generar incrementos en los niveles de los ríos Paraná y Uruguay", sostuvo.

El funcionario añadió que esos registros podrían alcanzar niveles comparables a los registrados durante los años 1997 y 1998, cuando se produjeron importantes inundaciones en el Litoral argentino.

Acciones preventivas

Frente a este escenario, explicó a Elonce que el Gobierno provincial trabaja junto a municipios y comunas en distintas tareas de prevención. "Provincia viene tomando las acciones correspondientes a través de un comité de emergencia llevado adelante por Defensa Civil junto con organismos provinciales, municipales y comunales", afirmó.

En ese sentido, precisó que actualmente se priorizan trabajos sobre caminos, desagües pluviales y cursos de agua urbanos. "Se están promoviendo actividades preventivas para defender la infraestructura, tanto caminos como sistemas de desagües pluviales y los arroyos que atraviesan las ciudades, porque requieren un mantenimiento importante para hacer frente a estos incrementos de precipitaciones", indicó.

"Hay que alertar más que alarmar"

Pintos aclaró que durante el invierno las lluvias se mantendrían dentro de los parámetros normales, aunque insistió en que la situación cambiará con la llegada de la primavera. "Tenemos que alertar más que alarmar, porque estamos en condiciones de realizar las medidas necesarias para tratar de mitigar los efectos. Durante este trimestre las precipitaciones estarán dentro de los valores normales para la época, pero en el último trimestre sí se incrementarán porque se sumarán las lluvias propias de la primavera con el fenómeno de El Niño", señaló.

Finalmente, brindó recomendaciones para los vecinos, especialmente aquellos que residen en zonas vulnerables. "La principal recomendación es mantener en buenas condiciones todos los desagües pluviales de las viviendas para evitar anegamientos internos. Esa misma tarea preventiva debe replicarse a nivel de municipios y comunas para favorecer el escurrimiento del agua durante los episodios de lluvias intensas", concluyó.