Sus raíces, Messi y Cabo Verde: las tres claves que dejó Lisandro Martínez antes de los dieciseisavos

Lisandro Martínez atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera con la camiseta de la Selección argentina, pero no pierde de vista el camino que recorrió desde Gualeguay hasta llegar a una Copa del Mundo. En diálogo con el sitio oficial de FIFA, el defensor entrerriano recordó sus orígenes, valoró el lugar que ocupa dentro del equipo y anticipó el duelo del viernes ante Cabo Verde.

“Salir de donde salí yo es un porcentaje para poder llegar a donde estoy hoy. Lo agradezco día a día y trato de ser consciente”, expresó Lisandro Martínez, al referirse a la influencia que tuvo su historia personal en la construcción de su carrera.

El zaguero sostuvo que cada presentación con la Albiceleste tiene un valor especial por lo que representa vestir la camiseta nacional. “Disfruto y dejo todo por nuestra selección y representar a los argentinos”, agregó el futbolista surgido en Gualeguay.

Su forma de jugar también está vinculada con esa identidad. Intensidad, anticipación y entrega son rasgos que lo acompañaron desde sus primeros pasos y que luego trasladó al fútbol europeo y a la Selección. “Mi juego es ir a cada pelota como la última, trato de transmitir eso, competir y que los hinchas se sientan representados”, señaló.

La influencia de Messi dentro del grupo

Después de hablar de sus raíces, Lisandro Martínez se detuvo en la figura de Lionel Messi y en la influencia cotidiana que ejerce el capitán dentro del plantel. Para el defensor, contar con el rosarino no solo eleva el nivel futbolístico, sino que también fortalece la confianza de todo el grupo.

“Nuestra selección tiene una conexión y unión, no solo con nosotros, sino con la gente que se puede sentir. Y ni hablar de Leo, que tenerlo te hace mejor, mejora todo el equipo”, afirmó.

El central de Manchester United remarcó que Messi transmite liderazgo desde la acción y que su compromiso en el campo contagia al resto. “Uno se genera una confianza y da la vida por el equipo. Él da el ejemplo desde la acción, si lo ves corriendo y peleando te contagia”, sostuvo Lisandro Martínez.

La Selección argentina afrontará el viernes 3 de julio el cruce ante Cabo Verde en Miami, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará a las 18, hora local, en el Miami Stadium.

El análisis de Cabo Verde antes del cruce

Sobre el rival africano, Lisandro Martínez evitó cualquier señal de confianza excesiva y destacó las características que pueden complicar a Argentina. Cabo Verde avanzó como escolta del Grupo H y ahora enfrentará al ganador del Grupo J en la primera instancia eliminatoria.

“Va a ser un partido durísimo. Tienen un equipo muy intenso, jugadores rápidos que defienden bien en bloques, pero tenemos que pensar en nuestras cosas buenas, tratar de estar enfocados y ganarlo”, analizó el entrerriano.

También insistió en que Argentina deberá mantener la calma y la humildad para resolver la serie. “Hay que estar tranquilos y humildes, sabiendo que por momentos pueden tener la pelota y cuando tengamos nuestras situaciones hacer los goles y después defender como hacemos siempre”, completó Lisandro Martínez.