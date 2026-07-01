SUBE: fijaron un nuevo criterio para aplicar el descuento de la Tarifa Social

El beneficio del 55% continuará vigente, pero el descuento se calculará sobre tarifas de referencia fijadas por la Nación vigentes al 30 de junio de 2026.
El Gobierno nacional modificó el mecanismo de la Tarifa Social SUBE y estableció que el descuento del 55% continuará vigente, pero dejará de actualizarse automáticamente cada vez que aumente el precio del boleto. Desde ahora, el beneficio se calculará sobre una tarifa de referencia fijada por el Estado nacional y no sobre el valor vigente que determine cada provincia o municipio.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Según el Gobierno, el objetivo es otorgar mayor previsibilidad al financiamiento del beneficio, fortalecer la administración de los recursos públicos y evitar que los incrementos tarifarios dispuestos por las jurisdicciones locales impacten automáticamente en el subsidio que financia la Nación.
La resolución no elimina la Tarifa Social SUBE, no modifica el universo de beneficiarios ni reduce el descuento del 55%. Sin embargo, cambia el criterio con el que se calcula el aporte nacional destinado a sostener ese beneficio.
Qué cambia para quienes tienen Tarifa Social
Hasta ahora, cuando una provincia o un municipio aumentaba el valor del boleto, el descuento del 55% se aplicaba sobre esa nueva tarifa. Con el nuevo esquema, el Estado nacional tomará como referencia las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026, por lo que futuros aumentos locales ya no incrementarán automáticamente el monto subsidiado por la Nación.
Esto significa que, si una jurisdicción decide aumentar el boleto en los próximos meses, el aporte nacional continuará calculándose sobre la tarifa de referencia establecida. En esos casos, las provincias o municipios podrán decidir si absorben esa diferencia con fondos propios o si el mayor costo termina repercutiendo en el valor que paga el usuario con Tarifa Social.
Para acceder al beneficio seguirá siendo obligatorio contar con la tarjeta SUBE personalizada y pertenecer a alguno de los grupos alcanzados por la Tarifa Social.
Cómo funcionará el nuevo sistema
La resolución establece que las tarifas de referencia serán las que estaban vigentes en cada jurisdicción al 30 de junio de 2026 y que hayan sido comunicadas a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). En el caso de los servicios nacionales de colectivos y trenes, se utilizarán las tarifas fijadas por la Secretaría de Transporte mediante la Resolución 27/2026. Esas referencias permanecerán vigentes hasta que el organismo disponga una nueva actualización.
El Gobierno aclaró que la medida no modifica las facultades de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para fijar el precio del transporte público, ni impide que otorguen descuentos o beneficios superiores al régimen nacional si deciden financiarlos con recursos propios.
Asimismo, la Secretaría de Transporte encomendó a Nación Servicios S.A. la adecuación de los sistemas tecnológicos de la SUBE para implementar el nuevo mecanismo de cálculo. Mientras tanto, el financiamiento del beneficio continuará realizándose con fondos del Tesoro Nacional a través del fideicomiso destinado al sistema de transporte público.