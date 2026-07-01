Los gremios docentes AGMER y AMET realizan un paro este miércoles

Este miércoles hay paro docente en Entre Ríos. Los gremios AGMER y AMET realizan una nueva medida de fuerza y anunciaron una movilización para reclamar por la mejora salarial y expresar su rechazo al proyecto de reforma previsional que se analiza en el senado.

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Abel Antivero, estimó que el paro tendrá un "alto acatamiento" y consideró que la reciente convocatoria del Gobierno provincial a una nueva reunión paritaria no modificará el nivel de adhesión a la medida de fuerza.

Antivero recordó que el último paro superó las expectativas del sindicato y alcanzó cerca del 80% de adhesión. "Entendemos que va a tener un alto acatamiento porque el descontento sigue. Los climas no cambian de una semana a la otra", afirmó.

El dirigente agregó que, además del reclamo salarial, la protesta también estará atravesada por el rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial.

Como parte de la jornada de protesta, Agmer concentrará entre las 9 y las 10 frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Desde allí los manifestantes marcharán por calle Andrés Pazos hasta Buenos Aires, continuarán por La Paz y finalizarán en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde representantes de distintos gremios harán uso de la palabra.

Consultado sobre la convocatoria del Gobierno a una nueva reunión paritaria para el próximo lunes, Antivero consideró que la medida no disminuirá el acompañamiento al paro. "Ya hay dos experiencias: la paritaria de marzo fracasó y la de mayo también. Después el Gobierno terminó otorgando un aumento por decreto cuyos montos no se condicen con la realidad y no resolvieron la cuestión salarial. Hay un descreimiento en las escuelas y, por más que exista una convocatoria, eso no garantiza que el clima cambie", sostuvo a APF.

Respecto de la negociación prevista para la próxima semana, el secretario general señaló que el gremio espera una oferta que sea "bonificable y remunerativa", que contemple la pérdida frente a la inflación acumulada desde diciembre y que avance en el blanqueo de las sumas no remunerativas otorgadas por decreto en marzo. "Además tiene que levantar el piso salarial. A partir de ahí podemos empezar a discutir la posibilidad de bajarla a las bases", indicó.

No obstante, aclaró que cualquier propuesta deberá ser evaluada por los órganos del sindicato y advirtió que el receso invernal complicará el proceso de consulta en las escuelas. "Tenemos primero que analizar si la propuesta es considerable para llevarla a las bases. El ingreso al receso dificulta esa consulta, aunque también pensamos que, si no es superadora, el Gobierno tiene tiempo para mejorarla", expresó.

Por último, Antivero recordó que el conflicto con el Ejecutivo no se limita únicamente a la discusión salarial. "No dejamos de pensar que también hay otro frente de conflicto, que es la reforma previsional. Es un panorama muy complejo", concluyó.

AMET se suma al paro

A través de un comunicado, AMET señaló que el objetivo del paro es "defender los derechos previsionales de las trabajadoras y los trabajadores" frente al proyecto de reforma jubilatoria que analiza la Cámara de Senadores.

El gremio de los docentes técnicos, ratificó su compromiso con la defensa de la educación pública, el salario docente y "un sistema previsional justo", al tiempo que convocó a toda la docencia técnica "a participar activamente" de la medida de fuerza y de la movilización prevista para este miércoles.