Presentaron un proyecto para suspender las PASO en Entre Ríos en 2027

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone suspender de manera transitoria el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el proceso electoral de 2027. La iniciativa fue presentada por el diputado provincial Roque Fleitas, del bloque La Libertad Avanza.

La propuesta plantea suspender la vigencia de la Ley Nº 9.659 y sus modificatorias, que regulan el régimen de internas abiertas en la provincia. En caso de aprobarse, la selección de candidatos a cargos provinciales, municipales y comunales volvería a realizarse a través de las cartas orgánicas y los mecanismos internos de cada fuerza política.

Los fundamentos del proyecto

En los fundamentos, Fleitas sostiene que el sistema de PASO fue creado para fortalecer la democracia interna de los partidos, ampliar la participación ciudadana y brindar mayor transparencia en la selección de candidaturas, aunque considera que esos objetivos no se cumplieron plenamente.

El texto señala que "la experiencia acumulada desde su puesta en funcionamiento permite advertir que dichos objetivos no se han alcanzado de manera uniforme".

Asimismo, afirma que "en reiteradas oportunidades, las elecciones primarias se han desarrollado sin una competencia efectiva entre precandidatos, predominando la oficialización de listas únicas o previamente consensuadas dentro de las distintas fuerzas políticas", por lo que las PASO se habrían convertido en "una instancia meramente formal".

Ahorro de recursos

Otro de los argumentos expuestos en el proyecto es el costo que representa la realización de las elecciones primarias.

En ese sentido, la iniciativa sostiene que el sistema "demanda una considerable organización administrativa y un importante esfuerzo económico por parte del Estado provincial" y que, cuando no existe competencia real entre listas, implica "una utilización de recursos públicos que pierde razonabilidad frente a otras necesidades prioritarias".

Además, el proyecto señala que las PASO fueron utilizadas en algunos casos como mecanismos de "posicionamiento electoral, instalación anticipada de candidaturas o medición de fuerzas entre espacios políticos", lo que habría desvirtuado su finalidad original.

Alcance de la propuesta

La suspensión prevista alcanzaría únicamente al proceso electoral de 2027 y no implicaría la eliminación definitiva del régimen de PASO en Entre Ríos.

Durante ese período, las agrupaciones políticas conservarían la facultad de seleccionar sus candidaturas de acuerdo con sus cartas orgánicas y reglamentos internos.

El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos y ahora deberá ser analizado en comisión antes de avanzar en su tratamiento legislativo.