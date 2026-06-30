Robertina Nader se consagró subcampeona panamericana de patín artístico

REDACCIÓN ELONCE
Robertina Nader logró un histórico subcampeonato panamericano de patín artístico en Buenos Aires. La joven paranaense de 13 años destacó el esfuerzo realizado y agradeció el acompañamiento de su familia y entrenadores.
Con apenas 13 años, Robertina Nader volvió a dejar en lo más alto al deporte entrerriano al consagrarse subcampeona panamericana de patín artístico durante el Campeonato Panamericano que se desarrolló los días 28 y 29 de junio en el Parque Olímpico de la Juventud, en Villa Soldati, Buenos Aires. La joven representante de Paraná se destacó entre las mejores patinadoras del continente y alcanzó un resultado que refleja años de preparación, disciplina y compromiso con la actividad.
El certamen reunió a destacados exponentes del patín artístico de distintos países de América, quienes compitieron en una de las competencias más importantes del calendario continental. En ese exigente escenario, la deportista entrerriana logró una sobresaliente actuación que le permitió quedarse con la medalla de plata y sumar un nuevo logro a su prometedora carrera deportiva.
Tras la competencia, la emoción fue protagonista. Rodeada por sus seres queridos y compañeras, Robertina expresó la felicidad que le generó el resultado alcanzado y el camino recorrido para llegar hasta este momento.
Un logro construido con esfuerzo y dedicación
“Significa mucho para mi carrera deportiva y estoy muy feliz de que mis amigas estén acá”, sostuvo en primer lugar.
La joven también detalló cómo fue el proceso de preparación previo al campeonato, dejando en evidencia el nivel de exigencia que demanda competir en el más alto nivel del patín artístico. “Mi preparación fue entrenar todos los días y con diferentes técnicas, yendo a kinesiología, al psicólogo y tomando flexibilidad”, sostuvo.
Sobre el significado que tiene la medalla conseguida, remarcó: “Soy subcampeona panamericana. Costó muchísimo y se lo agradezco mucho a mi familia y a los entrenadores”.
El sueño de llegar a un Mundial
Pese a la importancia del resultado obtenido, Robertina ya piensa en los desafíos que vienen. Con la serenidad y la determinación que la caracterizan, dejó en claro cuál es el gran objetivo que persigue para los próximos años.
“Mi sueño es llegar a un Mundial”, aseguró la joven deportista, quien continúa consolidando una carrera que promete seguir creciendo a nivel nacional e internacional.
El acompañamiento del equipo de trabajo fue otro de los pilares fundamentales para alcanzar este importante resultado. Detrás de cada competencia existe una planificación integral que involucra no solo el entrenamiento técnico, sino también el aspecto físico y emocional del deportista.
El reconocimiento del entrenador
Gustavo Dresizigacker, profesor de Robertina Nader, destacó el trabajo realizado durante los últimos años y el valor que tiene este subcampeonato para todo el equipo.
“Estamos muy contentos con el resultado final, de este trabajo y este proyecto. Concretarlo de esta manera nos llena de mucho orgullo”, exclamó a Elonce.
El entrenador también explicó las particularidades del patín artístico competitivo y el enorme sacrificio que implica llegar a estas instancias internacionales.
“Nuestro deporte dura tres pasadas, con una coreografía de tres minutos y dos pasadas en las danzas obligatorias que duran un minuto y algo. Eso es un tiempo sumamente injusto porque no resume para nada todo el esfuerzo y sacrificio que hay detrás. No solo es el entrenamiento sobre patines tanto en el club, sino es viajar a otros lugares y un montón de actividades que hacen que todas estas chicas estén representando al país”, aseguró.
Un ejemplo para el deporte entrerriano
Finalmente, Dresizigacker puso el foco en el crecimiento personal que implica la práctica deportiva y el aprendizaje que deja cada competencia, más allá de los resultados.
“Es un orgullo verlos en la pista a tan corta edad puedan entrar y afrontar esos desafíos, resolver inconvenientes que se presentan en la pista y que puedan resolverlo de esa manera nos hace sentir muy orgullosos. El espíritu final es formar personas comprometidas y que puedan resolver problemas”, cerró el entrenador.
El subcampeonato panamericano obtenido por Robertina Nader representa un nuevo motivo de orgullo para Paraná y para el deporte entrerriano. Su desempeño en el certamen continental confirma el fruto de años de trabajo constante y refuerza el potencial de una generación de jóvenes atletas que continúa llevando la bandera argentina a los principales escenarios internacionales. Con apenas 13 años, la patinadora ya escribió una página importante en su carrera y mantiene intacta la ilusión de cumplir el gran sueño que ella misma expresó: competir algún día en un Campeonato Mundial.