Tragedia en Brasil: un guía quiso sacarse una foto y murió tras caer 150 metros por un acantilado

Tragedia en Brasil. Un guía turístico de 44 años murió este domingo tras caer desde un precipicio de aproximadamente 150 metros de altura en el sendero Pedra do Macaco, en el estado brasileño de Río de Janeiro. La víctima acompañaba a un grupo de turistas cuando, aparentemente, intentó sacarse una fotografía y perdió el equilibrio.

El hombre fue identificado como Caio Rocha Aguiar Arrabal, quien guiaba a un contingente de visitantes provenientes de Araruama en un recorrido que realizaba por primera vez. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el accidente ocurrió mientras ascendía por una zona rocosa del sendero.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se observa al guía intentando descender por un sector de piedras ubicado muy cerca del precipicio. Segundos después resbaló, golpeó contra las rocas y cayó al vacío.

Un sendero con sectores de riesgo

Según trascendió, Caio Rocha Aguiar Arrabal aún no contaba con una licencia formal como guía turístico. Esa circunstancia también quedó bajo análisis de las autoridades que investigan las circunstancias del accidente.

𝐑𝐈́𝐎 𝐃𝐄 𝐉𝐀𝐍𝐄𝐈𝐑𝐎: 𝐔𝐍 𝐆𝐔𝐈́𝐀 𝐌𝐔𝐑𝐈𝐎́ 𝐀𝐋 𝐂𝐀𝐄𝐑 𝐃𝐄𝐒𝐃𝐄 𝐔𝐍 𝐀𝐂𝐀𝐍𝐓𝐈𝐋𝐀𝐃𝐎 𝐃𝐄 𝟏𝟓𝟎 𝐌𝐄𝐓𝐑𝐎𝐒 𝐂𝐔𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐍𝐓𝐀𝐁𝐀 𝐒𝐀𝐂𝐀𝐑𝐒𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐅𝐎𝐓𝐎 Buenos Aires, 30 junio (NA) -- Una jornada de excursión y esparcimiento terminó en… pic.twitter.com/RgrjC8WDmR — Noticias Argentinas (@NAagencia) June 30, 2026

Los equipos de rescate debieron desplegar un importante operativo para recuperar el cuerpo debido a la complejidad del terreno. Incluso fue necesario utilizar un helicóptero para acceder al lugar donde había caído la víctima.

El sendero Pedra do Macaco alcanza una altitud cercana a los 230 metros sobre el nivel del mar y posee una extensión aproximada de 700 metros. El recorrido demanda unos 40 minutos y, si bien suele ser catalogado como de baja dificultad, presenta tramos empinados, sectores sin señalización y una subida final que requiere experiencia en montañismo.