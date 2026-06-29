Tras el escrutinio definitivo, Keiko Fujimori será presidenta de Perú

Keiko Fujimori fue elegida presidenta de Perú tras imponerse por un estrecho margen al candidato de izquierda, Roberto Sánchez, en el balotaje celebrado el pasado 7 de junio. El escrutinio oficial concluyó este lunes y confirmó la victoria de la dirigente conservadora por apenas 49.641 votos.

Con el 100% de las actas contabilizadas, la candidata obtuvo el 50,135% de los votos válidos, equivalente a 9.223.396 sufragios, mientras que Sánchez alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 votos, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Se trata de la tercera elección presidencial consecutiva en Perú que se define por una diferencia inferior a los 50.000 votos, reflejando la fuerte polarización política del país.

Cuándo asumirá la Presidencia

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé proclamar oficialmente los resultados el próximo 3 de julio, cuando Fujimori será declarada presidenta electa.

Posteriormente, el 15 de julio recibirá sus credenciales y el 28 de julio asumirá formalmente la Presidencia durante la ceremonia oficial por el Día de la Independencia de Perú.

La dirigente gobernará durante el período 2026-2031, en un contexto marcado por una década de fuerte inestabilidad política, en la que el país tuvo ocho presidentes en diez años.

La cuarta candidatura fue la vencida

La hija del expresidente Alberto Fujimori logró llegar finalmente a la Presidencia en su cuarto intento, luego de haber perdido los balotajes de 2011 frente a Ollanta Humala, de 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski y de 2021 contra Pedro Castillo.

En esta oportunidad encabezó una elección inédita por la cantidad de postulantes: participaron 35 candidatos, lo que dispersó el voto en la primera vuelta. Fujimori fue la más votada con apenas el 17,19%, seguida por Sánchez con el 12,03%.

Pese al resultado oficial, Roberto Sánchez anunció que no reconocerá la victoria de Fujimori y denunció, sin presentar pruebas, un supuesto fraude en la votación realizada en el exterior, cuyos resultados intentó anular sin éxito.

Regreso del fujimorismo al poder

La victoria representa el regreso del fujimorismo al Gobierno peruano después de 25 años, desde la salida del poder de Alberto Fujimori en el año 2000.

El exmandatario renunció por fax desde Japón tras estallar un amplio escándalo de corrupción y posteriormente fue condenado a 25 años de prisión por delitos de corrupción y de lesa humanidad.