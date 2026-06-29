Tiroteo en una fan zone del Mundial 2026: un muerto y un herido grave en California

Un tiroteo ocurrido en San José, California, dejó una persona muerta y otra herida de gravedad en una zona que funciona como espacio de reunión de aficionados del Mundial 2026. El ataque se produjo durante la noche del domingo en San Pedro Square, uno de los sectores de entretenimiento más concurridos de la ciudad.

Según informó la Policía de San José, una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital local con heridas que ponían en riesgo su vida. El caso quedó caratulado como homicidio y la investigación continúa para establecer quién o quiénes participaron del ataque.

El hecho ocurrió cerca de la intersección de North Market Street y West Santa Clara Street. Aunque San Pedro Square es utilizado como fan zone para seguir los partidos en pantallas gigantes, al momento de los disparos no se estaba transmitiendo ningún encuentro del certamen.

Calles cerradas y fuerte presencia policial

Tras el tiroteo, las autoridades desplegaron un importante operativo en las inmediaciones de la plaza. Varios patrulleros y agentes permanecieron en la zona, mientras se restringió el tránsito y se pidió a vecinos y visitantes que evitaran circular por el sector.

Un periodista de Reuters que se encontraba en el lugar describió una escena acordonada, con presencia de personal de emergencia y el traslado de una persona en camilla. También se registró el cierre de bares y comercios cercanos mientras se realizaban las primeras pericias.

Al menos una persona murió y otra resultó herida tras un tiroteo en un fan fest del Mundial en San José, California. 📹 Vía @Reuters pic.twitter.com/3KmaMWUfFH — Corta (@somoscorta) June 29, 2026

San Pedro Square integra uno de los puntos de encuentro para hinchas del Mundial 2026 en el Área de la Bahía de San Francisco. La ciudad ya fue sede de cinco partidos del torneo y la zona recibió durante las últimas semanas a seguidores de distintas selecciones.

Investigan el ataque como homicidio

Hasta el momento, la Policía no informó identidades de las víctimas ni confirmó detenciones vinculadas con el caso. Tampoco se difundieron detalles sobre el posible móvil de la agresión ni sobre la cantidad de atacantes involucrados.

La investigación quedó en manos de la unidad de homicidios de San José, que analiza testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos recolectados en el lugar. Las autoridades mantienen el área bajo resguardo mientras buscan reconstruir la secuencia previa a los disparos.

El episodio sumó preocupación en torno a los espacios de reunión vinculados al Mundial 2026, aunque la Policía aclaró que el ataque no ocurrió durante una transmisión ni en el desarrollo de un partido.