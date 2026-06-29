Confirmaron sedes, horarios y controles para el examen de residencias de salud

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó las fechas y sedes del Examen Integrado para el ingreso a las residencias de salud. La evaluación se realizará de manera presencial y digital, con una plataforma desarrollada junto al Correo Argentino y controles definidos para el acceso a las aulas.

Los postulantes a especialidades básicas no médicas y posbásicas deberán rendir este martes 30 de junio en la sede de Correo Argentino de Barracas, ubicada en avenida Feijóo 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto, quienes se presenten para residencias básicas de medicina tendrán su examen el miércoles 8 de julio.

Para esa segunda instancia estarán habilitadas dos sedes: la ubicada en Barracas y la central de Correo Argentino, en avenida Valentín Fair 1265, en Monte Grande, partido bonaerense de Esteban Echeverría. El padrón definitivo de profesionales habilitados y la sede asignada pueden consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Salud.

Horarios y condiciones para rendir

Las puertas de acceso abrirán a las 9 y el examen comenzará a las 11. La prueba tendrá una duración de tres horas y los aspirantes deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad vigente.

La evaluación constará de 100 preguntas de opción múltiple. Cada postulante recibirá una tablet bloqueada para rendir, a la que podrá acceder mediante un usuario y contraseña personales e intransferibles. Las aulas contarán con controles de conectividad durante toda la jornada.

Residencia de Salud.

Desde el Ministerio aclararon que no será necesario llevar lapicera, lápiz, papel, calculadora ni tablas de apoyo. Tampoco se permitirá ingresar con teléfonos celulares, relojes inteligentes o lentes inteligentes, una de las medidas previstas para resguardar el desarrollo del examen.

Cuándo se conocerán los resultados

La implementación digital forma parte de un esquema que busca ordenar el proceso de ingreso a las residencias de salud y reforzar las condiciones de seguridad metodológica en la evaluación.

Los resultados del Examen Integrado serán informados entre el 27 y el 31 de julio. Luego comenzará la etapa de adjudicación de vacantes, previa al ingreso de los profesionales a las residencias, previsto para el 1° de septiembre.

El listado definitivo incluye a 5.663 postulantes que cumplieron con los requisitos establecidos para rendir. La cartera sanitaria recomendó revisar con anticipación la sede, el aula o sector asignado y las indicaciones disponibles en el portal oficial antes de trasladarse al lugar del examen.