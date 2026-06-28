Detuvieron a dos youtubers argentinos por ingresar con credenciales vencidas a un partido del Mundial

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos en Miami durante un partido del Mundial 2026 y quedaron imputados por un delito grave, luego de ser acusados de ingresar de manera irregular al Hard Rock Stadium utilizando credenciales que ya no tenían validez.

El hecho ocurrió el sábado durante el encuentro entre Colombia y Portugal, disputado en una de las sedes de la Copa del Mundo. Según informó la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade, ambos habrían logrado atravesar tres controles de seguridad exhibiendo acreditaciones correspondientes a un partido

anterior.

Los detenidos fueron identificados como Lautaro B. Mármol, de 20 años, y Patricio Rafael Perrotta, de 26, ambos oriundos de Buenos Aires y reconocidos por su actividad como creadores de contenido en YouTube y otras plataformas digitales.

Qué dijeron los youtubers tras ser detenidos

De acuerdo con el informe policial, Mármol explicó a los agentes que su intención era ingresar al estadio para realizar una transmisión del partido como influencer.

Perrotta, en tanto, manifestó que había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el evento, aunque admitió que las credenciales que portaba correspondían a un encuentro previo del Mundial.

Las autoridades sostienen que esa documentación ya no era válida para acceder al estadio, motivo por el cual ambos fueron arrestados.

El delito que les imputan en Estados Unidos

Los dos argentinos quedaron acusados del delito de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento, una figura contemplada en la legislación del estado de Florida que, en determinadas circunstancias, puede ser considerada un delito grave.

Tras la audiencia inicial, un juez del condado de Miami-Dade entendió que existían elementos suficientes para mantener la acusación y fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno.

Hasta la tarde del domingo, ambos permanecían alojados en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, a la espera de cumplir con las condiciones impuestas por la Justicia para recuperar la libertad.

Quiénes son Beni Mármol y Pato Perrotta

Se trata de creadores de contenido argentinos con una importante presencia en redes sociales. Sus canales de YouTube acumulan cientos de miles de suscriptores y millones de reproducciones gracias a videos de desafíos, viajes, coberturas de eventos y colaboraciones conjuntas.

Lo que comenzó como una cobertura del Mundial 2026 terminó con un proceso judicial abierto en Estados Unidos, luego de que las autoridades los acusaran de haber ingresado irregularmente al estadio durante uno de los partidos del certamen.