Diego Santilli habló tras su designación como jefe de Gabinete: “Asumo el desafío más importante”

Tras ser designado como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli difundió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció la confianza del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También adelantó cuál será su postura al asumir una función central dentro del Gobierno nacional.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, expresó Diego Santilli en su primera publicación luego de conocerse la decisión oficial.

El dirigente señaló que buscará desempeñar su tarea dentro de una dinámica colectiva y destacó el rol del gabinete nacional. “Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei”, manifestó.

El mensaje tras la designación

En su publicación, Santilli también se refirió a la orientación que pretende darle a su gestión al frente de la Jefatura de Gabinete. Según sostuvo, el objetivo será acompañar la continuidad de las medidas impulsadas por la administración nacional.

“Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”, afirmó el futuro jefe de Gabinete.

Además, planteó que el Ejecutivo cuenta con “una visión clara y la determinación necesaria” para modificar la situación económica y política del país. En ese marco, expresó que trabajará para “sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”.

La transición en el Gobierno nacional

La designación de Diego Santilli se produjo luego de la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete. El presidente Milei confirmó este domingo que el acto de jura del nuevo funcionario será el martes a las 16.

El anuncio fue realizado tras una reunión en la Quinta de Olivos, de la que participaron Milei, Santilli y Karina Milei. El presidente señaló que allí comenzaron a delinear los aspectos de una “transición ordenada” en el cargo.

Santilli agradeció de manera directa el respaldo recibido para asumir la nueva responsabilidad. “Gracias al presidente y a la secretaria general por la confianza”, concluyó en su mensaje.