El Senado dio dictamen favorable a tres proyectos de ley y avanzó con consorcios camineros

Las comisiones del Senado entrerriano avalaron el cambio de categoría de Ingeniero Sajaroff y dos declaraciones de ciudadanos ilustres. Además, continuó el análisis del Régimen de Consorcios Camineros, aunque la iniciativa todavía no obtuvo dictamen.
Las comisiones del Senado de Entre Ríos dieron dictamen favorable a tres proyectos de ley durante las reuniones realizadas este martes en Casa de Gobierno. Los legisladores avanzaron con el cambio de categoría de la comuna Ingeniero Sajaroff y con dos iniciativas para declarar ciudadanos ilustres a reconocidas personalidades entrerrianas.
Los encuentros se desarrollaron en la sala de comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno. Además de los tres expedientes que quedaron en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en sesión, los senadores continuaron trabajando sobre la creación de un Régimen de Consorcios Camineros.
La primera reunión correspondió a la Comisión de Asuntos Municipales, que analizó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y que ya cuenta con sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa propone elevar a Primera Categoría a la Comuna Ingeniero Sajaroff, del departamento Villaguay.
Avance para el cambio de categoría de Ingeniero Sajaroff
La comisión estuvo presidida por el senador Rafael Cavagna y contó con la participación de Gustavo Vergara, Rubén Dal Molín y Marcelo Berthet. Luego de analizar el expediente, los legisladores consensuaron la firma del dictamen favorable.
De esta manera, el proyecto quedó habilitado para continuar su recorrido legislativo y ser considerado en una próxima sesión de la Cámara de Senadores.
El cambio de categoría constituye uno de los tres proyectos que lograron dictamen durante la jornada de trabajo legislativo.
Consorcios Camineros: el debate continuará en comisiones
Más tarde se reunieron de manera conjunta las comisiones de Obras Públicas; Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales; y Legislación General para continuar con el análisis de un proyecto de ley unificado destinado a crear el Régimen de Consorcios Camineros en Entre Ríos.
Participaron los presidentes de las respectivas comisiones, Jaime Benedetti, Juan Conti y Nancy Miranda, además de Rafael Cavagna, Víctor Sanzberro, Martín Oliva, Ramiro Favre, Gladys Domínguez, Gustavo Vergara y Claudia Silva.
Durante el encuentro, los legisladores valoraron el trabajo realizado hasta el momento por las tres comisiones. Sin embargo, plantearon la conveniencia de priorizar el proyecto que ya posee media sanción de la Cámara de Diputados, con el objetivo de avanzar con mayor rapidez hacia la puesta en marcha de la herramienta.
La discusión no concluyó con la firma de un dictamen conjunto. Por ese motivo, las comisiones acordaron continuar trabajando sobre la iniciativa antes de que pueda avanzar hacia el recinto.
Dos declaraciones de ciudadanos ilustres
La última parte de la jornada estuvo protagonizada por las comisiones de Legislación General y de Mercosur, Turismo y Deportes, encabezadas por Nancy Miranda y Ramiro Favre. A los legisladores que ya participaban de las reuniones se sumó el senador Casiano Otaegui.
En ese ámbito se firmaron dictámenes favorables para otros dos proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados. Uno de ellos propone declarar Ciudadano Ilustre Post-Mortem de la Provincia de Entre Ríos a Rómulo “Rulo” Acosta, reconocido acordeonista entrerriano que falleció el 28 de enero de 2024.
El restante proyecto plantea declarar Ciudadano Ilustre de Entre Ríos a Marco Amadeo Egidio Tosi, reconocido jinete popularmente conocido como “El Manco Hilacha”.
Con esos avances, fueron tres los proyectos que obtuvieron dictamen favorable durante las reuniones de comisiones de este martes y quedaron en condiciones de continuar su trámite parlamentario, mientras que el proyecto sobre Consorcios Camineros seguirá bajo análisis.