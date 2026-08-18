Motociclista chocó contra un auto estacionado y sufrió heridas leves en Paraná

Un accidente de tránsito en calle Provincias Unidas y Sixto Barilari dejó como saldo a un motociclista de 33 años con lesiones leves durante la noche de este martes en Paraná. El siniestro ocurrió alrededor de las 20:30 horas e involucró a un Renault Sandero y una Honda Biz.

De acuerdo con la información policial de la Comisaría Décima, el automóvil se encontraba estacionado sobre Provincias Unidas, antes de llegar a Sixto Barilari. Según manifestó su conductor, al momento de iniciar la marcha para dirigirse hacia Barilari fue impactado sobre la puerta izquierda por la motocicleta.

La motocicleta circulaba por la misma calle y en idéntico sentido, de Oeste a Este. Como consecuencia del impacto, el conductor de este vehículo sufrió golpes en la pierna izquierda y un corte superficial en la frente.

El motociclista fue trasladado al Hospital San Martín

Tras el accidente, personal de Emergencias 107 acudió al lugar para brindar asistencia al conductor de la moto. Posteriormente, el hombre de 33 años fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital San Martín de Paraná para ser examinado.

Desde la Comisaría, informaron que el motociclista presentaba politraumatismos leves. Luego de recibir la correspondiente atención médica en el hospital, fue dado de alta.

En el operativo también intervino personal de Bomberos Voluntarios de Paraná, que realizó tareas de prevención y aseguramiento de la escena y de los vehículos para evitar riesgos adicionales. En tanto, la motocicleta Honda Biz fue trasladada a una dependencia policial para quedar a resguardo.