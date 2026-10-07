"La fe mueve montañas": el paso de la Patrona de Paraná por Nuestra Señora de Fátima y San Juan Bosco

La Virgen del Rosario pasó por Nuestra Señora de Fátima y San Juan Bosco.

La caravana de la Virgen del Rosario en Paraná continuó este miércoles su recorrido y llegó a las parroquias Nuestra Señora de Fátima y San Juan Bosco, donde numerosos fieles aguardaron a la Patrona de la ciudad con flores, globos y profundas muestras de devoción.

En Nuestra Señora de Fátima, vecinos se congregaron desde antes de la llegada y las campanas anunciaron que la imagen se aproximaba. "Mucho amor por la Virgen y mucha fe", expresó una mujer que contó su estrecho vínculo con la parroquia y elevó pedidos por la salud de hijos y nietos.

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"La fe mueve montañas", resumió otra de las presentes. "Que nuestra madre, la Virgen María, nos traiga paz, bendiciones para el pueblo argentino y nuestra ciudad", manifestó. Otra fiel, que esperaba con flores y globos, sumó sus deseos: "Que traiga paz, trabajo para todo el mundo".

Flores y pedidos en Nuestra Señora de Fátima

La llegada de la Virgen fue acompañada por aplausos y expresiones de "¡Viva la Virgen!". Familias enteras se acercaron hasta el vehículo para entregar sus ofrendas florales. Entre ellas también estuvo Martino, un niño de 10 años que quiso expresar públicamente su alegría por participar de la celebración.

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El párroco Miguel López recordó además que el próximo 13 de octubre se cumplen 110 años de la última aparición de la Virgen de Fátima, una fecha de especial significado para esa comunidad. Tras la recepción, la caravana continuó su itinerario hacia otras iglesias de Paraná.

La Parroquia Nuestra Señora de Fátima recibe a la Virgen del Rosario en su día

La siguiente parada registrada fue la Parroquia San Juan Bosco, ubicada en avenida Ramírez y Uruguay. Allí se repitieron las imágenes de emoción, con fieles aguardando con flores y globos. La comunidad también recibió la visita en un clima festivo y compartió garrapiñadas entre los presentes.

"Vine a pedir por salud"

"Mucha emoción", expresó una vecina que concurrió junto a su perrita y aseguró que intenta participar todos los años. La emoción también atravesó los testimonios de quienes llegaron especialmente para agradecer o pedir por situaciones personales y familiares.

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Una mujer relató que decidió acercarse luego de atravesar momentos difíciles vinculados con la salud. "Vengo a pedir por salud porque pasamos un momento complicado", contó. Además, explicó que su hermana atravesó una operación y que ella también se encuentra recuperándose: "Decidí que si ella salía bien iba a venir este año, y vine".

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En San Juan Bosco, la imagen de María Auxiliadora salió a las puertas del templo para recibir a la Virgen del Rosario. Mientras la caravana permaneció frente a la parroquia, los fieles rezaron juntos y elevaron intenciones por sus seres queridos, antes de que la Patrona retomara su recorrido hacia las siguientes comunidades de la ciudad.