La Virgen del Rosario recorrió las Parroquias de Santa Lucía y Santo Domingo Savio: "Es una bendición"

La caravana de la Virgen del Rosario en Paraná continúa este miércoles su recorrido por los barrios y parroquias de la ciudad, con emotivas visitas a Santa Lucía y Santo Domingo Savio. Familias, niños y adultos mayores aguardaron la llegada de la Patrona con flores, imágenes religiosas, pedidos y agradecimientos.

(Elonce)

En la Parroquia Santa Lucía, las campanas comenzaron a sonar minutos antes del arribo para convocar a los fieles. Poco a poco, vecinos se acercaron con flores, especialmente azucenas, además de objetos religiosos y agua para recibir la bendición. La llegada de la imagen estuvo acompañada por muestras de emoción y oraciones.

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"Agradecida a Dios por mi comunidad, por mi familia y estoy muy feliz", expresó a Elonce una mujer que contó que hace 40 años forma parte de la parroquia y participa todos los años de esta celebración. Otra fiel explicó que se acercó especialmente para pedir "por mi salud y la de mis familiares". "Vine a agradecer y a pedir", resumió.

"Es una gran bendición que la madre pase por la casa de sus hijos"

El párroco de Santa Lucía, Javier Murador, destacó a Elonce el significado de la tradicional caravana y trazó una comparación con el rezo del Rosario. "Cada parroquia que visitan es como una cuenta del Ave María del Rosario, uniéndonos bajo la advocación de la Virgen del Rosario a todas las parroquias de la ciudad", sostuvo.

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Además, señaló que la recorrida permite acercar la celebración a quienes no pueden participar de los actos centrales. "Tanta gente que no puede ir a la Catedral esta tarde, pero sí puede acercarse a las parroquias. Es una gran bendición que la madre pase por la casa de sus hijos", afirmó.

Consultado sobre su pedido para Paraná, Murador expresó: "Que nos sintamos hijos de la misma madre". Y agregó: "Que el manto de la Virgen nos cubra a todos y nos sintamos hermanos de verdad".

La Virgen del Rosario llega a la Parroquia Santa Lucía

Emoción en Santo Domingo Savio

La caravana continuó hasta la Parroquia Santo Domingo Savio, donde nuevamente fue recibida entre campanadas, bocinas y numerosas ofrendas florales. "Es algo que no se puede explicar con palabras. Ella está acá, es la madre de todos nosotros", manifestó un hombre que aseguró haber participado de todas las caravanas realizadas hasta el momento.

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Entre los testimonios también se multiplicaron los pedidos por la salud, la familia y la comunidad. "Poder saludar a nuestra madre del cielo, que sale a recorrer y a bendecir tantas familias, es algo maravilloso", expresó una mujer. Otra fiel pidió que la Virgen "nos dé mucho amor y mucha unión a los argentinos".

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El sacerdote de Santo Domingo Savio dejó un mensaje para los presentes: "A no perder nunca la fe. María está con nosotros; a caminar con esperanza". Tras la multitudinaria recepción, la imagen de la Virgen del Rosario retomó su recorrido por Paraná rumbo a la Parroquia San José Obrero, acompañada por una caravana que continuó sumando vehículos y fieles.