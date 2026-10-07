La Virgen del Rosario llegó a la Parroquia Santa Ana: "Es un momento de emoción para toda la comunidad"

REDACCIÓN ELONCE
La Virgen del Rosario continúa su recorrido por diferentes parroquias de Paraná. En Santa Ana, vecinos la recibieron con flores y globos, mientras compartieron pedidos y agradecimientos. "Se ve la fe en Jesús y en María", destacaron.
La caravana de la Virgen del Rosario en Paraná continúa este miércoles su recorrido por diferentes parroquias de la ciudad, acompañada por numerosas muestras de fe y emoción. La imagen pasó por la Parroquia Nuestra Señora de La Piedad, por calles Paraguay y Enrique Carbó, y continuó hacia la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, frente a plaza Sáenz Peña.
Otro de los puntos del recorrido fue la Parroquia Santa Ana, donde fieles aguardaron la llegada de la patrona con flores, globos y diferentes expresiones de devoción. "Es un momento de emoción, de santificación para nuestro barrio, para toda la comunidad", expresó un vecino a Elonce.
"Se pide y se agradece siempre, y siempre nos cumple. Lo más importante es que nosotros tenemos que cumplir con ella", agregó. Otra de las fieles manifestó que la jornada era una oportunidad para "agradecer por la familia, por la salud y por el país principalmente".
"Se ve la fe en Jesús y en María"
Durante el paso de la caravana, el sacerdote Javier Velicogna que acompaña a la Virgen, destacó a Elonce la respuesta de los vecinos en cada lugar visitado. "Muy alegre de la devoción de la gente y del amor que le expresan a la Virgen", afirmó. Y agregó: "Recibe flores, intenciones, rosarios, pañuelos. La verdad que se ve la fe en Jesús y en María".
Entre los presentes también hubo pedidos relacionados con la salud. "Estoy emocionada porque realmente la visita de ella es muy grande acá. La esperaba porque ando con problemas de salud y le pido a ella que me responda", contó una mujer, quien también pidió por su familia.
El padre Jorge Bonín destacó, por su parte, el sentido comunitario de la celebración. "Estamos con la alegría de celebrar y de festejar la presencia de María", expresó. "Esa madre que nos regaló Jesús está siempre apoyándonos en toda situación de nuestra vida", sostuvo.
Una comunidad que se preparó para recibir a la Virgen
La comunidad de Santa Ana aguardó durante más de una hora la llegada de la imagen y preparó diferentes elementos para recibirla. Hubo pétalos de rosas, papelitos, globos y la participación de niños y jóvenes de la Infancia y Adolescencia Misionera.
"Eso es lo lindo, brindar desde el corazón las pequeñas cosas", destacó Bonín al valorar el trabajo de los fieles. Una de las jóvenes que participó de los preparativos resumió el espíritu de la jornada: "Todo para mamá María, obviamente".
Tras la emotiva recepción, la Virgen del Rosario continuó su recorrido por Paraná, mientras vecinos de diferentes barrios se sumaban a la celebración. Según lo previsto, la imagen regresará alrededor de las 17 o 17.30 horas a la Catedral, donde posteriormente se celebrará la misa.