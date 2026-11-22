Alumnos de séptimo año de la Escuela Técnica N° 45 Félix Bourren Meyer, de San Salvador, visitaron la construcción de su nuevo edificio sobre avenida 9 de Julio. Durante el recorrido observaron procedimientos técnicos y evaluaron los avances de la obra.
Estudiantes de séptimo año de Maestro Mayor de Obras de la Escuela de Educación Técnica N° 45 Félix Bourren Meyer, de San Salvador, recorrieron la construcción del nuevo edificio escolar, ubicado sobre avenida 9 de Julio. La actividad permitió aplicar en terreno los conocimientos adquiridos durante su formación.
La visita se desarrolló en el marco de la materia Visita de Obra, de la institución dependiente de la Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo General de Educación (CGE). Los alumnos siguieron el proceso constructivo desde las tareas iniciales de cimentación hasta el estado actual de la infraestructura.
Durante el recorrido observaron la ejecución de pilotes a seis metros de profundidad, trabajos de replanteo, utilización de maquinaria, colado de hormigón y documentación técnica.
La importancia de la experiencia práctica
El docente Marcelo Galeano destacó la posibilidad de que los estudiantes conozcan directamente los procedimientos que estudian durante la carrera.
"Como seguimos el proceso constructivo de esta obra, desde los cimientos hasta ahora, los chicos pueden ver en la práctica lo que se trabaja en el aula, cómo se ejecuta y cómo se hace cada tarea", explicó.
Además, señaló que cada alumno realizó una evaluación individual de lo observado, que posteriormente fue compartida con el resto del grupo.
"Los gurises hicieron un trabajo impecable. Cada uno realiza una evaluación a partir de la visita y después hacemos una puesta en común, porque a algunos les llama más la atención una cosa y a otros, otra. Eso nos permite conocer distintos puntos de vista", expresó.
Avanza la construcción del nuevo edificio
Galeano también valoró un trabajo adicional elaborado por dos estudiantes durante las últimas visitas de obra de la carrera. Según indicó, la producción combinó contenidos didácticos con aspectos técnicos específicos.
La construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica N° 45 está a cargo de la empresa Cemic y se encuentra en una etapa avanzada, próxima a recibir a la comunidad educativa.
La visita permitió a los futuros maestros mayores de obras conocer los procedimientos utilizados en la construcción del establecimiento donde continuará funcionando su institución.