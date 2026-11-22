El Congreso de la Nación afrontará una semana decisiva antes de la finalización del período de sesiones ordinarias, con el Presupuesto 2027, la reforma política y el primer informe de gestión de Diego Santilli como principales ejes de la agenda legislativa. El Senado tiene previstas dos sesiones consecutivas, mientras que la Cámara de Diputados buscará avanzar con el proyecto presupuestario y resolver las diferencias que impidieron reunir el quorum durante la última convocatoria.

El Gobierno de Javier Milei anunció que convocará a sesiones extraordinarias, aunque el oficialismo pretende avanzar con varias iniciativas antes del cierre del período ordinario. En ese escenario, las negociaciones con los bloques aliados serán determinantes para reunir los votos necesarios, publicó Ámbito.

La actividad parlamentaria también estará atravesada por las diferencias entre La Libertad Avanza, el PRO y Provincias Unidas, especialmente en torno al régimen de biocombustibles y la representación de Diputados en el Consejo de la Magistratura.

Diego Santilli presentará su primer informe de gestión

La Cámara de Senadores, presidida por Victoria Villarruel, tiene previsto sesionar el miércoles a las 15 para recibir a Diego Santilli, quien presentará por primera vez un informe de gestión ante el Congreso en su función de jefe de Gabinete.

El funcionario recibió más de 1.500 preguntas de los legisladores, por lo que se espera una exposición extensa sobre las distintas áreas de la administración nacional.

La presentación formará parte de las actividades previstas para la última semana de sesiones ordinarias y permitirá a los senadores formular consultas sobre las políticas y decisiones del Poder Ejecutivo.

Antes de la exposición, también se desarrollará un plenario de comisiones para analizar iniciativas vinculadas con la prevención de la ludopatía y la regulación de las plataformas de apuestas online.

Reforma política: buscan suspender las PASO de 2027

El jueves, el Senado tiene previsto volver a sesionar para tratar el proyecto de reforma política que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios presidenciales de 2027.

La iniciativa, que obtuvo dictamen durante la semana anterior, también incluye disposiciones vinculadas con Ficha Limpia, la eliminación de la veda electoral y una reducción del 50% de los espacios destinados a publicidad electoral.

El dictamen reunió las firmas de tres senadores radicales y dos representantes de Provincias Unidas. Según los cálculos del oficialismo, la propuesta podría alcanzar alrededor de 40 votos favorables en la Cámara alta.

En caso de obtener la aprobación del Senado, el proyecto será enviado a Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

También debatirán la regulación de las apuestas online

Otro de los asuntos previstos para esta semana es el tratamiento de los proyectos destinados a prevenir la ludopatía y establecer regulaciones para las plataformas de apuestas por internet.

Durante la última sesión del Senado, el peronismo intentó tratar directamente en el recinto la iniciativa que ya contaba con media sanción de Diputados, pero no consiguió los apoyos necesarios.

La Unión Cívica Radical propuso que el tema fuera analizado previamente en comisión, una alternativa que obtuvo respaldo parlamentario.

El objetivo es avanzar con el debate antes del 30 de noviembre, cuando la iniciativa perdería estado parlamentario, según el cronograma señalado en el Congreso.

Diputados busca aprobar el Presupuesto 2027

En la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, la principal prioridad del oficialismo será aprobar el Presupuesto 2027 y enviarlo al Senado.

La Libertad Avanza consiguió respaldos para impulsar el tratamiento del proyecto, aunque deberá sostener los acuerdos parlamentarios para garantizar el quorum y alcanzar la mayoría necesaria durante la votación.

En el entorno de Menem consideraron que la aprobación del presupuesto es una de las prioridades legislativas del Gobierno. “Se necesita sí o sí”, señalaron fuentes cercanas al presidente de la Cámara baja.

Sin embargo, las tensiones con los bloques aliados complicaron las negociaciones y dejaron abierta la posibilidad de nuevas conversaciones antes de convocar a una sesión.

La disputa por biocombustibles complicó los acuerdos

Uno de los principales conflictos surgió con legisladores de Provincias Unidas vinculados con los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

Los diputados de esos sectores cuestionaron que el oficialismo no avanzara con el nuevo régimen de biocombustibles, una iniciativa que ya obtuvo aprobación en el Senado y que consideran importante para las economías de sus provincias.

El proyecto encontró resistencia en sectores del PRO bonaerense, encabezados por Cristian Ritondo, que advirtieron sobre posibles consecuencias para pequeñas y medianas empresas de Buenos Aires.

Las diferencias contribuyeron al fracaso de la sesión del miércoles anterior, cuando el oficialismo no consiguió reunir el quorum necesario para tratar iniciativas vinculadas con Malvinas y la Carta Orgánica del Banco Central.

Consejo de la Magistratura: otra disputa entre aliados

A las diferencias por biocombustibles se sumó la discusión por la cuarta representación de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura.

Provincias Unidas reclamó ese lugar con el argumento de que la distribución debe realizarse entre los bloques parlamentarios según la cantidad de legisladores.

En cambio, Cristian Ritondo sostuvo que la representación corresponde al interbloque Fuerza del Cambio, integrado por el PRO, el MID, la UCR y Adelante Buenos Aires, debido a que reúne una mayor cantidad de bancas.

La controversia se concentró en la interpretación de la normativa, que establece la distribución de los lugares entre los bloques de mayor representación. Desde Provincias Unidas expresaron su malestar por la posición adoptada por Menem. “Encima que no nos dan, nos quitan”, cuestionaron integrantes de ese

espacio.

Una semana de negociaciones antes del cierre legislativo

El presidente de Diputados deberá intentar recomponer el vínculo con los sectores que se alejaron del oficialismo durante la última sesión, si pretende retomar el tratamiento de los proyectos pendientes.

Además del Presupuesto 2027, permanece abierta la posibilidad de volver a convocar al recinto para debatir las iniciativas relacionadas con Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

“Vamos a ver cómo se configura la relación con los aliados”, señalaron fuentes de La Libertad Avanza al referirse a las conversaciones previstas.

Con el cierre de las sesiones ordinarias próximo y la convocatoria a extraordinarias anunciada por el Poder Ejecutivo, el resultado de las negociaciones será determinante para definir qué proyectos avanzarán antes de diciembre.