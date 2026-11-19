El Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 y autorizó gastos adicionales por aproximadamente $15,6 billones para lo que resta del año. La medida se formalizó mediante el Decreto 1391/2026, publicado este jueves 19 de noviembre en el Boletín Oficial.

Según el análisis de las planillas anexas realizado por Infobae, la ampliación equivale al 10,2% del crédito presupuestario vigente hasta ese momento. Ese monto se ubicaba en unos $152,47 billones.

La modificación contempla un incremento de recursos corrientes y de capital de aproximadamente $8,1 billones. Como los gastos autorizados aumentan más que los ingresos previstos, el superávit proyectado para el cierre del ejercicio se reduce en unos $7,5 billones.

Cómo cambia el resultado fiscal previsto

De acuerdo con los cálculos publicados, el excedente estimado para 2026 pasaría de unos $26,4 billones a alrededor de $18,9 billones. Estas cifras corresponden a una proyección del resultado al finalizar el año.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno nacional señaló que distintas jurisdicciones habían informado insuficiencias en sus partidas. Los refuerzos buscan atender salarios, gastos de funcionamiento, prestaciones sociales y compromisos financieros.

La actualización se produce con una inflación superior a la contemplada al elaborar el presupuesto. Mientras la pauta original rondaba el 18% anual, la estimación para el cierre de 2026 se ubica alrededor del 33%.

PAMI y deuda, entre los principales refuerzos

Según el relevamiento de Infobae, las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, reciben cerca de $10 billones adicionales. Es la mayor ampliación identificada en ese análisis.

Otro incremento importante corresponde al Servicio de la Deuda Pública. La partida destinada al pago de intereses y comisiones suma aproximadamente $3,9 billones.

El decreto también incorpora recursos para salud y seguridad. Entre los destinos señalados figuran el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría y programas de Gendarmería Nacional.

Qué partidas se reducen y cómo se aplicará la modificación

En Servicios Económicos, el análisis de las planillas registra una reducción de créditos cercana a $2,3 billones. La modificación combina así ampliaciones de partidas con reasignaciones entre distintas áreas del Estado.

El decreto lleva las firmas del presidente y de los integrantes del Gabinete de Ministros. Sus fundamentos vinculan la adecuación con la continuidad de las prestaciones estatales y el cumplimiento de obligaciones de la administración pública.

La ampliación eleva las autorizaciones nominales de gasto del Gobierno nacional para las últimas semanas del ejercicio. Su impacto definitivo sobre las cuentas públicas dependerá de cuánto se ejecute y de los ingresos que efectivamente se recauden hasta diciembre.