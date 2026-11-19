Un policía resultó herido con un cuchillo durante un procedimiento realizado este miércoles 18 de noviembre en Villaguay, cuando los efectivos intentaban localizar a un hombre de 29 años que habría incumplido medidas cautelares vigentes. El sospechoso atacó a dos integrantes de la fuerza, lesionó a uno de ellos en una pierna y finalmente fue detenido por disposición de la Fiscalía.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Héroes de Malvinas al 300, donde reside una mujer de 88 años, abuela del hombre buscado. Personal de la Comisaría Primera acudió al domicilio por disposición del Comando Radioeléctrico, luego de recibir información sobre el presunto incumplimiento de las restricciones judiciales.

El ataque ocurrió cuando intentaban localizar al sospechoso

Según informó la Jefatura Departamental Villaguay, los efectivos ingresaron al fondo de la propiedad para localizar al hombre, de 29 años, quien intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial.

Durante el procedimiento, el sospechoso extrajo un cuchillo que llevaba oculto en una manga y atacó inicialmente a una oficial ayudante, aunque no logró herirla. Posteriormente, agredió a un agente policial, a quien le provocó una lesión en la pierna derecha.

El policía sufrió una herida de seis centímetros

Tras el ataque, el policía fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica. Los profesionales constataron que presentaba un corte de aproximadamente seis centímetros en la pierna derecha, lesión que fue calificada como de carácter leve.

La Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso las actuaciones correspondientes, además de ordenar la detención del hombre de 29 años por el episodio.