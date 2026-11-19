Un hombre escapó de la Policía por los techos de varias viviendas y abandonó 62 envoltorios de cocaína y marihuana en Villa 351, en Paraná. El hecho ocurrió este miércoles 18 de noviembre, alrededor de las 21:30, cuando efectivos de la Guardia Especial de Comisaría Sexta realizaban una recorrida peatonal por el sector e intentaron identificar al sospechoso, quien emprendió la fuga hacia las vías férreas.

Según informó la Jefatura Departamental Paraná, el individuo descartó un objeto mientras escapaba y continuó su recorrido hasta saltar un tapial. Posteriormente, se desplazó por los techos de viviendas precarias y logró evadir a los uniformados, que no pudieron localizarlo.

Encontraron cocaína y marihuana en una bolsa

Tras la fuga, los efectivos revisaron el objeto que había abandonado el sospechoso y comprobaron que se trataba de una bolsa transparente que contenía numerosos envoltorios de colores negro y blanco.

Ante el hallazgo, solicitaron la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las pruebas de campo correspondientes en presencia de testigos. Los análisis arrojaron resultados positivos para cocaína y marihuana.

Como resultado del procedimiento, la Policía secuestró 30 envoltorios de cocaína, con un peso total de 6,2 gramos, y 32 envoltorios de marihuana, que pesaron 34,4 gramos. En conjunto, se incautaron 62 envoltorios con un peso de 40,6 gramos.

El sospechoso logró escapar

Pese a la intervención policial, el hombre consiguió huir por los techos de las viviendas del sector y no pudo ser localizado durante el procedimiento.

Los estupefacientes quedaron secuestrados como resultado de la actuación de los efectivos de Comisaría Sexta y de la División Drogas Peligrosas.